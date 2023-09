KFC Uerdingen: John nach Pleite in Hilden maßlos enttäuscht - Rücktritt keine Option

Der KFC Uerdingen hat mit 0:2 beim VfB Hilden verloren. Die Mannschaft von Trainer Marcus John enttäuschte auf ganzer Linie.

Beim KFC Uerdingen brennt es nach der 0:2 (0:1)-Pleite am 8. Spieltag der Oberliga Niederrhein beim VfB Hilden lichterloh. Die Schützlinge von Marcus John sind vom Aufstieg in die Regionalliga meilenweit entfernt. Aktuell sind es elf Punkte auf Tabellenführer Baumberg. Gerade aus dem Duell in Hilden sollte ein wichtiges Signal für die nächsten Wochen gesendet werden. Doch auch vor den 700 Zuschauern im Stadion am Bandsbusch enttäuschten die Krefelder auf der ganzen Linie.

Das frustrierte auch John. „Kein einziger Spieler erreichte Normalform. Das war wieder einmal viel zu wenig. Wenn wir in 90 Minuten nur zwei oder drei Torchancen kreieren, dann ist das eindeutig zu wenig“, schüttelte ein enttäuschter Gästetrainer den Kopf. „Wir haben einen Plan auf allen Positionen, aber den habe ich dieses Mal auf keiner einzigen gesehen“, schien der Ex-Bocholter nahezu verzweifelt.

Doch wie geht es jetzt an der Grotenburg weiter? Und geht es überhaupt noch mit John an der Seitenlinie weiter? Aufgeben will der Linienchef jedenfalls nicht. Vielmehr hat er noch immer einen Plan, wenngleich die Luft inzwischen dünner werden dürfte. „Erst einmal muss ich die Jungs wieder in die Spur bringen. Wir müssen den Anspruch liefern, den die Fans von uns erwarten. Wir haben zuletzt in drei Spielen fünf gute Halbzeiten gespielt. Dieses Mal waren es leider wieder 90 Minuten gar nichts“, wollte John das Spiel und die gezeigte Leistung noch nicht so schnell abhaken.

Auf der anderen Seite war VfB-Kapitän Fabian zur Linden natürlich überglücklich, vor allem, weil es für die schlecht in die Saison gestarteten Hildener ebenfalls ein wichtiger Meilenstein werden sollte. „Endlich konnten wir die Souveränität zeigen, die wir in den letzten Wochen vermissen ließen. Wir haben weniger Chancen zugelassen und über die starke Defensive heute die Partie gewonnen“, analysierte der Kapitän der Hausherren den 2:0-Erfolg.

VfB Hilden - KFC Uerdingen 2:0 Hilden: Lenze - Dombe (63. Gatzke), Schmetz, Müller, Heinson - Wagener, Percoco (84. Brüggehoff), Altuntas, zur Linden, Harouz (76. Demir), Bouzraa Uerdingen: Udegbe - Schlösser, Blum, Haar, Härtel, Abel, Kenia, Klein (83. Baydar), Touratzidis, Simoes Ribeiro (46. Odenthal), Weber (80. Talarski) Tore: 1:0 Bouzraa (17.), 2:0 Bouzraa (72.) Schiedsrichter: Cedric Gottschalk

Und weiter: „Wir konnten endlich wieder an einem Strang ziehen. Genau das hat den VfB in den letzten Jahren so stark gemacht“, will zur Linden mit dem Erfolg die entscheidenden Tugenden in die nächsten Wochen mitnehmen. Am kommenden Spieltag gastieren die 03er bei Hamborn 07 (Sonntag, 8. Oktober, 15 Uhr). Der KFC empfängt tags zuvor Union Nettetal in der Grotenburg (7. Oktober, 18 Uhr).