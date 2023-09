SG Wattenscheid 09: Trainer-Entscheidung gefallen - das ist der Britscho-Nachfolger

Bei der SG Wattenscheid 09 ist die Trainer-Entscheidung gefallen. Der Nachfolger von Christian Britscho steht fest.

Ziemlich genau eine Woche nach der Trennung von Christian Britscho hat die SG Wattenscheid 09 einen neuen Trainer gefunden. Engin Yavuzaslan soll die Mannschaft aus dem Tabellenkeller der Oberliga Westfalen führen.

RS hatte bereits am Sonntag berichtet, dass der 42-Jährige der Wunschkandidat der SGW ist. Allerdings waren die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen.

Nun aber herrscht Klarheit. Yavuzaslan verlässt den Wattenscheider Ligakonkurrenten SpVgg Vreden nach drei erfolgreichen Jahren mit sofortiger Wirkung und heuert an der Lohrheide an. Das machte der Traditionsklub am Montagabend offiziell.

"Ich bin glücklich, wieder im Ruhrgebiet tätig zu sein", sagt Yavuzaslan zu seinem Wechsel. "Die Zeit für die Fahrten waren enorm und familiär passt es einfach gut. Hier herrscht eine wahnsinnige Tradition, die Fanbase ist super und es ist richtig Qualität im Kader. Daher freue ich mich wahnsinnig auf die Aufgabe."

Bislang war Yavuzaslan als Trainer für den VfB Hüls, SV Osterwick und die DJK Coesfeld tätig. Im Sommer 2020 kam er nach Vreden und etablierte den damaligen Aufsteiger in der Oberliga. Sein Auftrag in Wattenscheid: Die Mannschaft kurzfristig in angenehmere Tabellenregionen führen und auf lange Sicht weiterentwickeln.

"Engin hat in den letzten Jahren mit seinen Mitstreitern sehr gute Arbeit geleistet und etwas Tolles aufgebaut, was wir in hohem Maße respektieren. In unseren Gesprächen war von der ersten Sekunde an eine große Überzeugung und Leidenschaft zu spüren", erklärt Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo.

Er zeigt sich überzeugt, "dass Engin es schafft, diese Leidenschaft nun auch auf diese Mannschaft zu übertragen und wir mit seiner Hilfe eine schnelle Trendwende schaffen und nachhaltig erfolgreich sein können. Er hat eine tolle Idee vom Fußball und wird den Jungs einen Plan an die Hand geben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in Wattenscheid wieder attraktiven Fußball zu sehen bekommen."

Bereits am Montagabend leitet Yavuzaslan die erste Einheit der Wattenscheider. Bevor er am kommenden Sonntag (15 Uhr, RS-Liveticker) sein Oberliga-Debüt im Heimspiel gegen die TSG Sprockhövel feiern wird, steht Yavuzaslan am Donnerstagabend im Kreispokal bei SW Eppendorf erstmals an der Seitenlinie der SGW.