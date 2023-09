SG Wattenscheid 09: Ehemaliger Bochum-Spieler - Das ist der Trainer-Wunschkandidat

Es geht doch: Am 7. Spieltag konnte die SG Wattenscheid 09 den ersten Saisonsieg in der laufenden Oberliga-Westfalen-Saison verbuchen.

"Fußball ist verrückt und manchmal einfach nicht zu erklären", meinte Christian Pozo y Tamayo am Sonntagabend (24. September) gegenüber RevierSport.

Die Aussage erfolgte zu der Frage, wie es denn sein kann, dass die SG Wattenscheid 09 im ersten Spiel nach der Trainer-Entlassung von Christian Britscho sofort einen Sieg verbuchte - den ersten Saisondreier. Denn die Wattenscheider gewannen im Traditionsduell bei den Sportfreunden Siegen mit 2:1. Dennis Lerche traf doppelt.

"Ich muss sagen, dass das bisher sicherlich nicht unser bestes Saisonspiel war. Kämpferisch war es tadellos, aber spielerisch haben wir noch viel Luft nach oben. Aber wir gewinnen das Ding. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt der Brustlöser war", meinte der Sportchef.

Gut möglich, dass Pozo y Tamayo der Mannschaft um Doppel-Torschütze Lerche schon zu Wochenbeginn einen neuen Cheftrainer präsentiert. Denn wie RevierSport erfuhr, befinden sich die Wattenscheider in Verhandlungen mit Engin Yavuzaslan.

Der ehemalige Spieler des VfL Bochum - Yavuzaslan absolvierte 82 Begegnungen für die damalige U23 des VfL - hatte noch am Sonntag sein Traineramt bei 09-Liga-Konkurrent Spielvereinigung Vreden niedergelegt. Nach drei Jahren ist für den 42-jährigen Recklinghäuser Schluss in Vreden.

"Ich kann bestätigen, dass wir uns in Verhandlungen befinden. Engin ist ein sehr guter Trainer, der zu uns passen würde. Aber ich betone auch, dass zu dieser Stunde am Sonntagabend noch nichts in trockenen Tüchern ist. Wir werden am Montag die Gespräche fortführen und hoffen, dass wir uns einig werden - wir mit Engin und er zuvor mit Vreden", erklärt Pozo y Tamayo.

Denn Yavuzaslan, der als Trainer bisher neben Vreden auch für den VfB Hüls, SV Osterwick und die DJK Coesfeld arbeitete, besitzt bei der Spielvereinigung eigentlich einen Vertrag bis zum Sommer 2024. Jedoch soll er bei seiner letzten Vertragsverlängerung nach RS-Informationen von den Vreden-Verantwortlichen die mündliche Zusage erhalten haben, im Fall der Fälle zu einem Traditionsklub wechseln zu dürfen. Nun ist dieser Fall beziehungsweise Yavuzaslans Wunsch eingetreten.