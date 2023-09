Oberliga Westfalen: Nach Fehlstart - Helmes-Aus bei den Sportfreunden Siegen

Die Sportfreunde Siegen haben das Aus von Trainer Patrick Helmes vermeldet. Damit reagiert der Oberligist auf den schwachen Saisonstart.

Es hatte sich schon angedeutet, dass das Keller-Traditionsduell gegen die SG Wattenscheid 09 ein Endspiel für Patrick Helmes, Trainer der Sportfreunde Siegen, sein würde.

Und das war es auch: Ein Befreiungsschlag gelang seiner Mannschaft gegen die ebenfalls noch sieglosen Wattenscheider, die mit einem neuen Trainer in die Partie gegangen waren, nicht. Siegen verlor das Heimspiel trotz Führung mit 1:2. Tags darauf teilte der Verein die Trennung von Helmes mit.

"Die gestrige Niederlage im wichtigen Spiel gegen die SG Wattenscheid 09 und die aktuelle Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen haben uns zu diesem Schritt gezwungen, um mit neuen Impulsen die anstehenden Aufgaben anzugehen", erklärte der Sportliche Leiter Ottmar Griffel dazu.

Wer die Nachfolge von Helmes antritt, ist noch nicht bekannt. Kurzfristig übernehmen Griffel und Co-Trainer Marcel Becker die Vorbereitung auf das Gastspiel bei der SpVgg Erkenschwick am kommenden Wochenende und das Kreispokalduell mit der Spvg Niederndorf unter der Woche. Griffel: "Für uns gilt es nun den Trainermarkt ausgiebig zu sondieren, dabei aber nicht in unnötige Hektik zu verfallen."

Der frühere Nationalspieler Helmes hatte die Sportfreunde erst Anfang des Kalenderjahres übernommen. Sein Plan, den Klub in sportlich ruhigere Zeiten zu führen, ging nicht auf.

Vergangene Saison entkam Siegen nur knapp dem Abstieg aus der Oberliga. Und nach einem größeren Umbruch im Sommer holte der 39-Jährige mit seinem Team nur vier Punkte aus sieben Partien, ist noch sieglos - Tabellenplatz 16.

"Ich wünsche der Mannschaft, dass sie gestärkt aus der Situation hervorgeht und das Spielglück, was uns in den letzten Wochen trotz eines sehr hohen Engagements leider fehlte, wieder auf die Seite der Mannschaft fällt", sagte Helmes zum Abschied. "In den zurückliegenden Gesprächen mit unserem Vorstand haben sich in den letzten Wochen in Bezug auf Kaderstruktur und Saisonziele sehr klare Differenzen herauskristallisiert. Ich bin weiterhin fest davon überzeugt, dass ein Mittelfeldplatz möglich ist."