Oberliga Niederrhein: KFC nur Remis, Straelen siegt klar, Mülheimer Premiere

In der Oberliga Niederrhein tritt der KFC Uerdingen weiter auf der Stelle. Der Mülheimer FC hat seinen ersten Sieg, Straelen macht drei Tore in vier Minuten.

Der 5. Spieltag der Oberliga Niederrhein ist eröffnet. Zum Auftakt am Samstagmittag standen drei Partien auf dem Programm.

Für den KFC Uerdingen ging es im Duell mit dem TVD Velbert darum, nach nur vier Zählern aus den ersten vier Ligaspielen in die Spur zu finden. Der TVD kam währenddessen als Tabellenzweiter an die Grotenburg.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase erhöhten die Gastgeber den Druck auf Tor der Velberter und kam zu einigen Chancen. Der TVD tat sich lange schwer, tauchte aber kurz vor der Halbzeit zweimal gefährlich im KFC-Strafraum auf. Dennoch ging es ohne Tore in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit konnten sich die Uerdinger zwar immer mehr optische Vorteile sichern, die kompakten Gäste aber nicht knacken. So blieb es am Ende beim 0:0, mit dem die Velberter am Ende besser leben konnten als der KFC, der weiter auf der Stelle tritt und die Tabellenspitze bereits leicht aus den Augen verliert.

Zwei Doppelpacker für Straelen

Regionalliga-Absteiger SV Straelen war beim Aufsteiger FC Büderich zu Gast. Und sorgte beim 5:1 (2:0)-Auswärtssieg für eine sehenswerte Schlussphase.

Zunächst hatten Pedro Cejas (30.) und Tom Hirsch (45.) in der ersten Hälfte für eine 2:0-Führung des SVS gesorgt. Eine Viertelstunde vor Schluss konnten die Hausherren zwar nochmal verkürzen und es spannend machen, doch dann entschied Straelen die Partie durch Treffer von Markus Müller (83./86.) und erneut Hirsch (84.) innerhalb von vier Minuten für sich.

Mit dem Auswärtssieg bleibt der SV Straelen weiter ungeschlagen und empfängt als nächstes den VfB Homberg, während der FC Büderich nach zwei Siegen zum Auftakt jetzt die dritte Niederlage in Folge kassierte. Der Aufsteiger muss als nächstes zum VfB Hilden.

Erster Oberliga-Sieg für Mülheimer FC

Der Mülheimer FC konnte sich indes über seinen ersten Sieg in der Oberliga Niederrhein freuen. Der Aufsteiger entschied das Heimspiel gegen den SV Sonsbeck mit 1:0 (1:0) für sich. Ahmed-Malik Uzun erzielte für die Gastgeber das entscheidende Tor (28.), bei den Gästen sah Jannis Pütz kurz danach die Rote Karte. Nach zehn Minuten Nachspielzeit rettete der MFC den ersten Sieg über den Schlusspfiff.