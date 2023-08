OL NR: Aufsteiger legt den perfekten Start hin, Bosnjak nimmt Schonnebeck den Sieg

Luka Bosnjak kostet seinen Ex-Verein den Sieg, der FC Büderich siegt erneut, das Duisburger Derby bleibt torlos. In Kleve wird das Spiel von einer schweren Verletzung überschattet.

Nachdem unter anderem die Sportfreunde Baumberg mit einem 2:1-Sieg beim KFC Uerdingen vorlegten, standen am Sonntagnachmittag die letzten fünf Partien des zweiten Spieltags in der Oberliga Niederrhein an. Aufsteiger FC Büderich feiert den zweiten Sieg, Schonnebeck und Velbert teilen die Punkte, das Derby zwischen Hamborn und Homberg endet torlos.

Die Schwalben aus Schonnebeck sind mit einem 1:0-Heimsieg gegen den SC St. Tönis in die Saison gestartet. Am zweiten Spieltag ging es zum TVD Velbert – auf dem Papier eine schwierigere Aufgabe. Die Velberter mussten sich allerdings zum Auftakt mit 2:3 gegen Germania Ratingen geschlagen geben.

Bosnjak besorgt den Ausgleich

Gegen die Spielvereinigung musste der TVD früh zwei Rückschläge hinnehmen. Zunächst brachte Daniil Brazhko die Gäste in Führung (14.), wenig später vergab Timo Brauer einen Foulelfmeter zum möglichen Ausgleich. So sah es lange Zeit nach einem Auswärtssieg aus. Doch in der zweiten Halbzeit war es ausgerechnet Luka Bosnjak, der 2018 bis 2021 für Schonnebeck auflief, der den 1:1-Ausgleich erzielte (73.) und dafür sorgte, dass immerhin ein Zähler in Velbert blieb.

Unentschieden blieb es auch im Duisburger Derby zwischen den Sportfreunden Hamborn 07 und dem VfB Homberg. Einen Treffer gab es für die Zuschauer im Holtkamp allerdings nicht zu sehen. Der VfB sichert sich mit dem 0:0 den zweiten Punkt der Saison, die Sportfreunde stehen nach einer Niederlage zum Auftakt nur mit einem Zähler da.

Büderich lässt St. Tönis keine Chance

Ganz anders sieht das beim FC Büderich aus. Der Aufsteiger feiert nach dem Auftakt-Sieg gegen jene Sportfreunde Hamborn (2:1) den nächsten Erfolg. Leon Lepper (45.), Jan Kühling (58.) und Abdelkarim Afkir (74.) sorgten in St. Tönis für ein klares 3:0. Während die einen mit der maximalen Ausbeute in die Saison starten, ist der Fehlstart bei den anderen perfekt. Der SC St. Tönis hat nach zwei Spielen kein Tor und keinen Zähler auf dem Konto.

Ein Duell zweier Gewinner des ersten Spieltags gab es in Kleve. Sowohl der FCK (gegen den Mülheimer FC), als auch Germania Ratingen (gegen TVD Velbert) setzten sich mit 3:2 durch. Am zweiten Spieltag erwischte Kleve den besseren Start und ging nach wenigen Sekunden durch Niklas Klein-Wiele in Führung (1.).

Schwere Verletzung und Punkteteilung in Ratingen

Ratingen ließ sich davon allerdings nicht aus dem Konzept bringen und drehte die Partie nach nur 25 Minuten (16./25.). Kleve hatte die große Chance, vor der Pause noch einmal auszugleichen, Nedzad Dragovic vergab allerdings vom Punkt (37.).

Nach dem Seitenwechsel ging es etwas ruhiger zu. Überschattet wurde die Partie dann von einer schweren Knieverletzung von Simon Busch (62.), der mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste. Rund 30 Minuten ruhte der Ball, dann ging es weiter.

Nach der Wiederaufnahme des Spiels drückten die Gastgeber auf den Ausgleich. Shuki Hamanosonos Versuch wurde noch auf der Linie gerettet (90.+19), kurz darauf hatte die Ratinger Defensive dann aber Diwan Duyar nichts mehr entgegenzusetzen (90.+22). Beim 2:2 sollte es dann auch bleiben.

Der TSV Meerbusch wollte nach dem 3:2 über Union Nettetal beim SV Sonsbeck an die Leistung anknüpfen – und das gelang zunächst. Mohamed Benslaiman Benktib brachte die Gäste bereits nach 16 Minuten in Führung. Doch im zweiten Durchgang war Klaus Keisers zur Stelle und verhinderte für den SV Sonsbeck die zweite Niederlage (68.).