Keine Lizenz für Düren: Große Kettenreaktion - diese Teams wären plötzlich sichere Aufsteiger

Der 1. FC Düren erhält wohl keine Lizenz für die kommende Regionalliga-Saison. Das löst eine Kettenreaktion in den unteren Ligen aus.

Viele Augen richten sich seit diesem Dienstag auf den 1. FC Düren. Der Verband hat dem Viertligisten die Zulassung zur kommenden Saison in der Regionalliga West verweigert.

Sollte diese Entscheidung auch nach einem möglichen Einspruch des Vereins bestehen bleiben, müsste der FCD die Liga trotz sportlichem Klassenerhalt verlassen - und würde eine Kettenreaktion im westfälischen Amateurfußball auslösen.

Direkter Nutznießer wäre die SG Wattenscheid. Der Traditionsklub ist in die Oberliga Westfalen abgestiegen, dürfte bei einem Dürener Zwangsabstieg aber als Nachrücker in der Regionalliga bleiben. Dass die 09er dieses Recht nutzen wollen, kündigte Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo bereits an.

Als Folge würde ein Platz in der Oberliga frei bleiben. Profitieren würden die Vizemeister der beiden Westfalenliga-Gruppen, der SC Peckeloh und der FC Brünninghausen oder Türkspor Dortmund. Denn dann gäbe es vier statt drei Aufstiegsplätze zur Oberliga. Neben den Meistern der Westfalenligen würden auch die Tabellenzweiten direkt hochgehen, müssten kein Entscheidungsspiel austragen.

Und auch in den vier Gruppen der Landesliga würde durch die Entwicklungen in Düren ein weiterer Aufstiegsplatz entstehen. Zusätzlich zu den Meistern wäre allen am Saisonende zweitplatzierten Teams der Klassensprung sicher. Eine Aufstiegsrunde, in der die vier Vize-Meister um drei Aufstiegsplätze kämpfen, wäre hinfällig.

In der Gruppe 1 wäre der SC Rot-Weiß Maaslingen endgültig durch. Auch der FC Nieheim dürfte jubeln, sofern er seinen vier Punkte Vorsprung auf den SCV Neuenbeken an den letzten beiden Spieltagen nicht herschenkt.

In der Gruppe 2 würden Westfalia Soest und aller Voraussicht nach der BSV Menden den direkten Aufstieg feiern.

In der Gruppe 3 ist noch nicht zu prognostizieren, wer am Saisonende die ersten beiden Tabellenplätze belegen. SpVgg Horsthausen, SV Wanne 11 und Hombrucher SV liefern sich ein enges Rennen, stehen zwei Spieltage vor Abschluss punktgleich auf den ersten drei Rängen.

In der Gruppe 4 ist der SG Bochum-Hövel die Teilnahme an der nächsten Westfalenliga-Saison in jedem Fall sicher. Gute Karten hätte außerdem der FC Nordkirchen, der bei zwei ausstehenden Partien drei Punkte vor dem SC Altenrheine auf Platz zwei steht.