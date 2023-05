Regionalliga: Keine Lizenz für Düren, Wattenscheid als Nachrücker? So reagieren die Vereine

Das ist eine echte Regionalliga-Bombe am Dienstag, 16. Mai 2023: Der Westdeutsche Fußballverband verweigert dem 1. FC Düren die Regionalliga-Lizenz 2023/2024.

Das sind niederschmetternde Nachrichten für den 1. FC Düren: Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) wird dem Tabellenzehnten der Saison 2022/2023 für die Serie 2023/2024 keine Regionalliga-West-Lizenz erteilten. Das teilte der Verband am Dienstagnachmittag - 16. Mai 2023 - offiziell mit.

Zuvor hatte die "Aachener Zeitung" darüber berichtet, dass der WDFV den Dürenern aufgrund der nicht regionalligatauglichen Westkampfbahn die Lizenz nicht erteilen werde. Kurz danach erreichte RevierSport Wolfgang Spelthahn, Präsident des 1. FC Düren. "Ich habe bislang auch nur den Bericht aus der Zeitung vorliegen. Wir müssen abwarten, was der Verband uns schriftlich zukommen lässt", sagte Spelthahn.

Nach der öffentlichen WDFV-Mitteilung war Spelthahn zunächst nicht mehr für RS erreichbar, sagte aber vor der Veröffentlichung deutlich: "Wir werden unsere Anlage auf Vordermann bringen, die Bauaufträge wurden schon verteilt. Bis zum Saisonstart sind wir fertig, eher schon vorher. Wir müssen nur abwarten, was der Verband sagt."

Er ergänzte: "Wir werden alles tun, um in der Liga zu bleiben. Wir haben hier 40 Mitarbeiter, für die wir Verantwortung tragen. Wir werden alles tun, um die Anlage zu ertüchtigen und die Lizenz zu erhalten. Wir hatten in dieser Saison doch bis auf das Münster-Spiel keinerlei negativer Vorkommnisse in unserer Westkampfbahn. Man sollte uns auf jeden Fall diese Chance geben, um das Stadion zu ertüchtigen."

Und das Thema Ausweichstadion? Spelthahn: "Falls wir eines benennen dürfen, dann werden wir das tun und auch ein Stadion finden. Da habe ich mittlerweile auch meine Meinung geändert." Das Problem: Die Dürener Bemühungen kommen wohl zu spät. Der Verein hätte laut Verband spätestens bis zum 9. Mai die Regionalliga-Tauglichkeit seines Stadions nachweisen - oder eben eine alternative Spielstätte benennen - müssen.

Wir würden dann mit einem Oberliga-Kader in die Regionalliga-Spielzeit 2023/2024 gehen. Die Zeiten, in denen Wattenscheid im Sommer Spieler geholt hat, die die SG im Winter nicht mehr zahlen konnte, sind vorbei. Christian Pozo y Tamayo

Stichwort Meinung geändert: Das hat auch Christian Pozo y Tamayo. Während der Sportvorstand der SG Wattenscheid 09 noch auf die erste Nachricht, die aus der Aachener Zeitung stammte, entspannt reagierte, ist das nun nach der WDFV-Mitteilung etwas anders.

"Das klingt jetzt drastisch und es gibt wohl wenig Spielraum für Düren. Sie haben lediglich die Einspruchsfrist von zehn Tagen. Mal schauen, wie das ausgeht", sagt Pozo y Tamayo gegenüber RevierSport.

Er ergänzt: "Natürlich würden wir die Chance, in der Regionalliga zu spielen, erneut ergreifen. Aber wir müssen abwarten. Klar ist auch, dass sich bei uns nichts verändern würde. Wir würden dann mit einem Oberliga-Kader in die Regionalliga-Spielzeit 2023/2024 gehen. Die Zeiten, in denen Wattenscheid im Sommer Spieler geholt hat, die die SG im Winter nicht mehr zahlen konnte, sind vorbei."

Laut Pozo y Tamayo wäre die Oberliga Westfalen für die Wattenscheider finanziell sogar attraktiver. Grund: Die geringeren Sicherheitsmaßnahmen als in der Regionalliga. "Aber klar: Sportlich ist die Regionalliga auch für uns sinnvoller. Deshalb würden wir dort gerne wieder teilnehmen." Auch, wenn die Wattenscheider schon für Ende Juli, dem 2. Regionalliga-West-Spieltag 2023/2024, ein Trainingslager geplant haben. "Ja (lacht). Wir sind dann irgendwo eventuell gleichermaßen Gewinner und Verlierer des Ganzen."