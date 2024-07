Türkspor-Dortmund-Trainer Sebastian Tyrala ist in der zweiten Saison der Baller League Coach der Las Ligas Ladies. Die Hallenfußball-Liga wird wöchentlich live im Internet gestreamt.

Das von den Weltmeistern Lukas Podolski und Mats Hummels gegründete Fußball-Projekt Baller League startete am 22. Juli in die zweite Saison. Die Hallenfußball-Liga findet Montagsabends statt und wird live ins Internet gestreamt.

Insgesamt zwölf Teams spielen mit. Am Ende der regulären Saison entscheidet die Abschlusstabelle, welche Mannschaften in den Playoffs um die Meisterschaft spielen. Das Finale fand in der ersten Saison vor 12.000 Zuschauern im PSD Bank Dome in Düsseldorf statt.

Den ersten Spieltag der zweiten Saison verfolgten durchschnittlich 72.000 Zuschauer live über die Plattform Twitch. Jede Mannschaft hat prominente Manager, welche den Kader zusammenstellten. Über 16.000 Amateurspieler hatten sich für eine Teilnahme beworben.

Manager sind unter anderem Weltmeister Christoph Kramer, Max Kruse oder Kevin-Prince Boateng. Aber auch andere bekannte Persönlichkeiten wie Komiker Felix Lobrecht oder Musiker Kontra K bilden ein Manager-Team.

Es ist ein bisschen wie ein Klassentreffen und man lernt interessante neue Leute kennen Sebastian Tyrala

In der zweiten Saison der Baller League ist auch Sebastian Tyrala, Coach des Regionalliga-Aufsteigers Türkspor Dortmund, neu dabei. Mit Türkspor ist der 36-jährige Trainer im vergangenen Jahr in die Regionalliga West aufgestiegen. Neben dieser Tätigkeit trainiert er jetzt die Las Ligas Ladies in der Hallenfußball-Liga.

Die Profi-Fußballerinnen Selina Cerci (TSG Hoffenheim) und Ana Maria Marković (Grasshopper Club Zürich) bilden das Gesicht des Teams. Tyrala steht seit dem 22. Juli an der Seitenlinie. Probleme mit seiner Haupttätigkeit wird es laut dem Coach nicht geben.

Tyrala gibt Entwarnung

"Es ist nur ein ganz geringer Aufwand. Die Spiele finden immer Montagsabends statt. Da haben wir mit Türkspor immer spielfrei. Unsere Truppe in der Baller League trainiert nicht, sie trifft sich nur zu den Spieltagen. Es ist unproblematisch", erklärte Sebastian Tyrala.

Bereits in der ersten Spielzeit der Baller League gab es reichlich Beteiligung von Türkspor Dortmund. Einige Akteure der Dortmunder spielten montagabends in der Hallen-Liga mit. So kam Tyrala zu seiner Nebentätigkeit.

"Die Jungs haben mir gesagt, dass ein Trainerplatz frei geworden ist. So kam der Kontakt zur Liga. Es war ein bisschen Zufall, aber ich hatte direkt Bock", sagt der Übungsleiter.

Neben Amateur-Fußballern stehen aber auch ehemalige Profi-Fußballer auf dem Feld. So auch Felix Bastians, der ehemalige Kapitän von Rot-Weiss Essen, oder Ex-Schalke-Spieler Marc Rzatkowski.

"Es war eine richtig coole Sache. Es ist ein bisschen wie ein Klassentreffen und man lernt interessante neue Leute kennen. Ich habe mich viel mit Kramer und Neuhaus unterhalten. Die haben richtig Ahnung vom Fußball. Es waren aber auch alte Bekannte wie Felix Bastians oder Marco Terrazzino vor Ort", erzählt Tyrala.

Der ehemalige Profi-Fußballer startet mit Türkspor Dortmund am 27. Juli gegen Wuppertal in die erste Regionalliga-Saison der Vereinshistorie.