Auf Türkspor Dortmund wartet ein historisches Duell gegen den Wuppertaler SV. Für den Aufsteiger ist es das allererste Regionalligaspiel.

Am Samstag, 27. Juli, ist es so weit. Türkspor Dortmund empfängt den Traditionsverein Wuppertaler SV zu seinem allerersten Regionalliga-Spiel. Für die Verantwortlichen, Spieler und Fans ist dies sicherlich ein großer Moment in der noch jungen Vereinsgeschichte.

Mit Wuppertal erwischt man einen tollen Gegner zum Start. Gespielt wird in der IMS-Arena in Velbert. Hier absolviert Türksport Dortmund in der kommenden Saison alle Heimspiele.

"Wir erwarten einige Zuschauer aus beiden Fanlagern. Wuppertal ist ein geiler Gegner für eine so wichtige Partie. Wir werden jeden Moment genießen. Alle Verantwortlichen sind natürlich angespannt. Dass wir in der IMS-Arena spielen können, ist mega. Zum Glück hat alles geklappt. Wir hoffen auf einen reibungslosen Ablauf", erklärt der Türspor-Dortmund-Trainer Sebastian Tyrala.

Ich bin mir sicher, dass wir eine Bereicherung für die Liga sein können. Sebastian Tyrala

Neben den Feierlichkeiten steht ein wichtiges Fußballspiel auf dem Plan. Mit Wuppertal kommt ein sportlich ambitionierter Gegner auf die Dortmunder zu. In der vergangenen Saison konnten die Bergischen den dritten Tabellenplatz erreichen.

Tyrala ordnet die Partie folgendermaßen ein: "Wir wollen gewinnen, egal wer kommt - es wird ein geiler Fußballsamstag. Trotzdem bleiben wir demütig. Wuppertal ist auf dem Papier sicherlich der Favorit. Zum Feiern wäre ein Dreier natürlich besser."

Der ehemalige Fußballprofi zeigt sich also angriffslustig. Trotzdem wird die Marschrichtung für die erste Regionalligasaison klar sein: der Klassenerhalt.

"Natürlich wollen wir nur drin bleiben. Alles andere wäre vermessen. Als Sportler möchte man natürlich jedes Spiel gewinnen. Der Klassenerhalt würde uns natürlich sehr freuen. Ziel ist es, sich zu entwickeln und sich gut zu präsentieren", ergänzte der Übungsleiter.

Ersten 5. Spieltage Türspor Dortmund 27. Juli: Wuppertaler SV (H) 3. August: MSV Duisburg (A) 10. August: Sportfreunde Lotte (H) 17. August: FC Gütersloh (A) 24. August: KFC Uerdingen (A)

Die Vorbereitung ist für Türspor Dortmund zu großen Teilen abgeschlossen. Die Dortmunder absolvierten insgesamt sieben Testspiele. Jetzt bleibt dem Trainerteam nur noch Zeit für die letzten Feinschliffe, bevor es in das Regionalliga-Debüt geht.

Trainer ist mit der Vorbereitung zufrieden

"Ich bin sehr zufrieden mit der Vorbereitung. Die Ergebnisse haben gepasst und wir konnten viele Lehren ziehen. Jetzt beginnt die heiße Phase. Die Jungs sind hoch motiviert und ich erwarte von jedem, dass er sich selbst pusht", sagt der 36-Jährige.

Für die Dortmunder soll die Regionalliga kein kurzes Abenteuer bleiben. Die Zielsetzung für die Zukunft ist laut Tyrala klar: "Wir sind gekommen und zu bleiben. Uns ist nicht angst und bange. Ich bin mir sicher, dass wir eine Bereicherung für die Liga sein können. Der Kader ist breit aufgestellt. Ich bleibe zuversichtlich."