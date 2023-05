FC Gütersloh: Die ersten beiden Zugänge für die Regionalliga sind da

Der FC Gütersloh hat die Siebenmeilenstiefel an. Wenige Tage nach dem Aufstieg sind die ersten beiden Zugänge vorgestellt worden.

Am Sonntag hat der FC Gütersloh mit dem 2:0 gegen die SF Lotte den Aufstieg perfekt gemacht. Aus der Oberliga Westfalen geht es in die Regionalliga West.

Hier weht in Zukunft ein anderer Wind, daher müssen Verstärkungen her. Zwei hat der Klub bereits präsentiert.

Zum einen wechselt Lennard Rolf vom Westfalen-Oberligisten Delbrücker SC nach Gütersloh. Der 23-jährige Außenstürmer erzielte in dieser Saison neun Tore in 25 Oberliga-Spielen.

Trainer Julian Hesse betont: „Lennard ist ein jüngerer Spieler, der in einigen Bereichen natürlich auch noch besser werden muss. Er bringt aber eine extrem spannende Physis mit und hat ein sehr, sehr gutes Tempo mit dem Ball. In Delbrück hat er sehr viele Scorer-Punkte geholt, was bei einem Verein aus der unteren Tabellenregion nicht selbstverständlich ist.“

Nach Rolf wechselt auch Hendrik Lohmar vom SC Wiedenbrück zum FC Gütersloh. Er unterschrieb für zwei Jahre beim FCG. Lohmar soll mit seiner Erfahrung helfen. Er kommt in der Regionalliga bisher auf 153 Partien für den SC Wiedenbrück, den SC Verl, Viktoria Köln, Fortuna Düsseldorf II und FC Schalke 04 II. 13 Treffer gelangen ihm hierbei.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler, der in der Jugend unter anderem beim FC Schalke ausgebildet wurde, kam in dieser Saison in 21 Meisterschaftsbegegnungen (drei Treffer) zum Einsatz. „Er ist ein technisch starker Fußballer und ein Charakterkopf. Wir erhoffen uns, dass er uns spielerisch variantenreicher macht“, begründet Hesse die Verpflichtung.

Bevor es in der Regionalliga um den Klassenerhalt geht, hat der FC Gütersloh noch vier Partien in der Oberliga Westfalen vor der Brust. Bei der Abschiedstournee geht es zum TuS Ennepetal, dem SC Paderborn II, gegen Preußen Münster II und das letzte Spiel der Saison findet bei der TSG Sprockhövel statt.