SC Preußen Münster: U23-Kapitän wechselt in die Regionalliga West - das sagt der aufnehmende Klub

Der SC Preußen Münster verliert seinen Kapitän - den der U23-Mannschaft. Dieser wechselt nämlich in die Regionalliga West.

Am Montag hatte RevierSport berichtet, dass Ali Cirak die U23 des SC Preußen Münster Richtung SV Lippstadt verlassen wird.

Der Innenverteidiger steigt damit persönlich auf und wechselt von der Ober- in die Regionalliga. Am Dienstag folgte dann die offizielle Mitteilung des SV Lippstadt.

Der 1,97 Meter große Innenverteidiger absolvierte in der laufenden Spielzeit 26 Oberliga-Westfalen-Spiele (zwei Tore) und stand bei einigen Regionalligisten auf dem Zettel. Am Ende fiel Ciraks Wahl auf Lippstadt.

"Ali Cirak hat sich in der laufenden Saison als Führungsspieler und Abwehrchef seiner Mannschaft bewiesen, die nicht ganz zu Unrecht derzeit Tabellenführer in der Oberliga Westfalen ist. Er kommt über eine enorme Physis und Zweikampfstärke und kann jeder Mannschaft mit seiner Präsenz helfen. Ich freue mich sehr, dass er seinen nächsten Karriereschritt beim SV Lippstadt sieht", sagt SVL-Sportdirektor Dirk Brökelmann über den 23-jährigen Zugang aus Münster.

Diese zehn Spieler stehen für 2023/2024 in Lippstadt unter Vertrag: Steffen Westphal, Wladimir Wagner, Maximilian Fischer, Hakim Traore, Gerrit Kaiser, Fatih Ufuk, Julian Düsterhus, Viktor Maier, Luis Allmeroth, Ali Cirak (Preußen Münster II).

Cirak, der gebürtig aus Ahlen kommt, war in der Jugend für den VfL Bochum, Arminia Bielefeld, die Hammer SpVg und Rot Weiss Ahlen aktiv, ehe er 2020 in Ahlen auch den Sprung in den Seniorenbereich schaffte und auf vier Einsätze (ein Tor) in der Regionalliga kam. Ein Jahr später folgte der Wechsel ins Münsterland, wo er sich beim SC Preußen in der Oberliga weiterentwickelte und schlussendlich in die Rolle eines Führungsspielers wuchs. Mit der Erfahrung von insgesamt 35 Spielen in der Oberliga (drei Tore) sowie einem Einsatz für die ersten Mannschaft, folgt für Ciran zum 1. Juli 2023 der Wechsel in die Regionalliga West zum SV Lippstadt 08.