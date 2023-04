SV Lippstadt: Abwehrchef von Oberliga-Spitzenreiter kommt

Der SV Lippstadt hat seinen ersten externen Zugang für die Saison 2023/2024. Der neue Mann kommt von Preußen Münster.

Ali Cirak, 23-jähriger Abwehrchef der U23 des SC Preußen Münster, wechselt zur Saison 2023/2024 in die Regionalliga West zum SV Lippstadt 08.

Der 1,97 Meter große Innenverteidiger absolvierte in der laufenden Spielzeit 26 Oberliga-Westfalen-Spiele (zwei Tore) und stand bei einigen Regionalligisten auf dem Zettel. Am Ende fiel seine Wahl auf Lippstadt.

In der Oberliga Westfalen liegt Cirak mit Münster auf Platz eins. Doch die U23 der Preußen darf bekanntlich nicht in die Regionalliga aufsteigen.

"Ich hatte über meinen Berater viele Optionen auf dem Tisch und ganz wichtig war für mich die sportliche Perspektive. Ich sehe mich immer noch als Spieler, der viel lernen und sich verbessern muss. Ich möchte weiter angreifen und alles geben, um noch einen oder zwei Schritte nach oben zu machen. Lippstadt war der erste Verein, der schon sehr früh auf mich persönlich zugekommen ist und ich hatte von Beginn an ein super Gefühl. Ich bin glücklich, dass das geklappt hat. Ich werde bis zum Saisonende mein Bestes für Münster geben und mich dann voll auf meine Arbeit beim SV Lippstadt 08 konzentrieren und fokussieren", sagt Cirak, der aus Ahlen stammt und einst auch für Rot Weiss spielte.

Diese zehn Spieler stehen für 2023/2024 unter Vertrag: Steffen Westphal, Wladimir Wagner, Maximilian Fischer, Hakim Traore, Gerrit Kaiser, Fatih Ufuk, Julian Düsterhus, Viktor Maier, Luis Allmeroth, Ali Cirak (Preußen Münster II).

Demnächst trifft Cirak dann in der Regionalliga West mit dem SV Lippstadt auf seinen Heimatklub. Vorausgesetzt: Die Ahlener halten die Liga.

Die Lippstädter, die eine tolle Saison 2022/2023 spielen, wollen auch in der nächsten Spielzeit eine gute Rolle einnehmen. "Wir haben aktuell neun Spieler unter Vertrag und ich hoffe, dass da noch einige Jungs hinzukommen. Denn, wie schon betont: Wir spielen eine hervorragende Saison und würden gerne so wenig externe Spieler wie nur nötig verpflichten. Bis auf Luis Sprekelmeyer, der vom VfL Osnabrück ausgeliehen ist und vielleicht Phil Halbauer, an dem einige Klubs interessiert sind, müssen wir niemanden abgeben. Wir werden auch in der neuen Saison den vorzeitigen Klassenerhalt anpeilen", sagte Sportchef Dirk Brökelmann zuletzt gegenüber RevierSport. Ali Cirak ist jetzt Spieler Nummer zehn für 2023/2024.