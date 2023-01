VfB Homberg: Nächste Verstärkung - Nach Stürmer unterschreibt ein Außenbahnspieler

Der VfB Homberg ist mit einem 2:2-Remis im Derby in Hamborn ins Pflichtspieljahr 2023 gestartet. Einen Tag nach dem Spiel gab der Oberligist eine Neu-Verpflichtung bekannt.

Die Sportfreunde Hamborn und der VfB Homberg trennten sich im Duisburger Derby der Oberliga Niederrhein 2:2-Unentschieden. Eigentlich für beide Teams, die abstiegsgefährdet sind zu wenig. Hamborn bleibt vor Homberg mit drei Punkten Vorsprung über dem Strich.

Dass sich das in Zukunft ändert, soll beim VfB auch eine personelle Verstärkung sorgen. Der dritte Winter-Zugang des VfB Homberg heißt nämlich Mahame Dianka und kommt von Dynamo Schwerin aus der Oberliga Nord an den Rheindeich in Duisburg-Homberg.

Der 22 Jahre alte Franzose kann auf der rechten Seite eingesetzt werden, sowohl im defensiven als auch im offensiven Bereich. Geboren wurde der Neuzugang am 1. April 2000 in Ivry-sur-Seine, einer wenige Kilometer südlich des Zentrums von Paris gelegenen Gemeinde in der Île-de-France. Nach vier Stationen im französischen Fußball hat er sich im Sommer 2022 dem Klub aus der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns angeschlossen, jetzt führt ihn sein Weg ins Ruhrgebiet.

In der laufenden Saison absolvierte Dianka 14 Pflichtspiele (ein Tor, keine Vorlage) für Schwerin. "Wir freuen uns, dass er zu uns kommt. Wir hoffen natürlich, dass Mahame unsere Defensive stabilisiert und eine Verstärkung sein wird", sagt Frank Hildebrandt, Sportchef beim VfB Homberg.

Noch am Sonntag - 29. Januar - hatte Homberg auch die Verpflichtung von Stürmer Andres Gomez Dimas (Holzwickeder SC) bekanntgeben. Gut möglich, dass sowohl Gomez Dimas als auch Dianka dann am kommenden Wochenende ihr VfB-Debüt feiern werden. Am nächsten Sonntag (5. Februar, 15 Uhr) geht es für den Regionalliga-Absteiger gegen Germania Ratingen um wertvolle Oberliga-Punkte.