Oberliga Niederrhein: Trainer-Sohn trifft doppelt gegen Frintrop, Kleve beendet lange Krise

Conor Tönnies, Sohn von Schonnebeck-Trainer Dirk Tönnies, ebnete mit seinem Doppelpack den Weg zum Derby-Sieg. Auch Kleve durfte jubeln - der FCK nun vorbei an Frintrop.

Am Mittwoch standen die ersten drei Partien des 26. Spieltags der Oberliga Niederrhein auf dem Programm. Spannend war es nur mit Blick auf den Abstiegskampf.

Denn die Spvg Schonnebeck trat als einzige Mannschaft von den oberen Plätzen an, doch hatten die Verantwortlichen zu Beginn der Woche verlauten lassen, dass sie auf einen Antrag für eine Regionalliga-Lizenz verzichten - sollte es zum sportlichen Aufstieg reichen.

Daher schaute man gespannt nach Frintrop, wo Schonnebeck zum Essener Derby bei Adler Union Frintrop antrat. Und im Spiel eins nach dem Lizenz-Verzicht sah man nichts von Verdruss beim Tabellendritten - in Frintrop gab es einen 3:2 (2:1)-Sieg.

Was Folgen hat für Frintrop im Abstiegskampf, ein Befreiungsschlag blieb aus. Die Gäste ginge die Partie konzentriert an und erzielten durch Trainer-Sohn Conor Tönnies früh das 1:0 (13.). Anschließend hatten beide Teams ihre Gelegenheiten, doch es traf nur Adler Union. Kurz vor der Pause war es Dustin Hoffmann, der das 1:1 erzielte.

Doch kaum nach dem Jubel zum Ausgleich war Schonnebeck wieder am Drücker und traf zum 2:1 - wieder war es Tönnies. Schon der fünfte Treffer im 15. Oberliga-Spiel für das Talent. Und der Favorit legte kurz nach der Pause nach - das 3:1 durch Simon Skuppin bedeutete die Entscheidung, auch wenn Yannick Reiners kurz vor dem Ende für Frintrop noch auf 2:3 verkürzen konnte.

Adler Union verpasste einen Sprung nach vorne, schlimmer noch für die Essener. Der 1. FC Kleve hat seine Durststrecke beendet und den TVD Velbert zu Hause mit 4:1 (3:1) besiegt. Damit tauschten Kleve und Frintrop die Plätze 13 und 14.

In einer starken ersten Halbzeit brachte Niklas Klein-Wiele die Gastgeber in Führung. Die Klever ließen sich diesmal auch nicht vom 1:1 durch Harumi Goto beeindrucken. Elidon Bilali und Leon Schütz trafen noch vor der Pause - das 3:1 ließ Kleve sich nicht mehr nehmen. Im Gegenteil: In der 90. Minute erhöhte Tim Haal auf 4:1.

Dritter Gewinner des Spieltags wäre fast der VfB Homberg geworden. Doch beim 1:1 beim SV Sonsbeck reichte die Führung durch Julian Bode nicht. Ruben Joan Martens glich nach 76 Minuten aus. Der VfB damit bei 28 Punkten - aber immer noch nicht wirklich sicher im Abstiegskampf.

Die restlichen fünf Partien des Spieltags finden am Donnerstag statt.