Oberliga Niederrhein: Umkämpftes Derby endet Unentschieden - Das sagen die Trainer

Zum Auftakt der Restrunde in der Oberliga Niederrhein standen sich am 22. Spieltag die SF Hamborn 07 und der VfB Homberg zum Duisburger Stadtderby gegenüber. Nach 90 Minuten trennten sich beide Mannschaften mit 2:2 (1:1).

Die Partie begann rasant und Timm Golley brachte die Gastgeber per Strafstoß in der 2. Minute in Führung. Danach dominierten die Sportfreunde über weite Strecken den ersten Durchgang. In der 33. Minute konnten die Gäste aus Homberg jedoch einen Abwehrfehler zu ihrem Vorteil nutzen und durch Sakaki Ota ausgleichen. In Durchgang zwei brachte Gino Mastrolonardo die Gastgeber mit einem akrobatischen Schuss erneut in Führung, ehe der VfB in einer druckvollen Schlussphase durch Georgios Touloupis in Minute 81 zum 2:2-Endstand traf.

Hamborns Trainer Julian Berg hätte besonders nach einer überzeugenden ersten Hälfte gerne mehr mitgenommen. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gute 30 Minuten gespielt und dann angefangen, das Spiel etwas zu kompliziert zu machen. Wir wussten, dass wir aus fußballerischer Sicht mit diesen Platzverhältnissen nicht viel bieten können, jedoch haben die Jungs das Spiel besonders über die langen Bälle und durch ihre Aggressivität gut gestaltet”, bilanzierte Berg nach der Partie.

Während der Partie verpassten es die Hausherren einige Male, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Dieser Umstand war auch dem Trainer bewusst. „Die Chancenverwertung ist schon länger ein Thema bei uns. Wir hatten die klareren Chancen und hätten den Sack schon früher zumachen können. Dann wäre es in der Schlussphase erst gar nicht so spannend geworden”, erklärte Berg weiter.

VfB-Trainer Janßen: „Das war kämpferisch ganz große Klasse”

Auch auf der gegenüberliegenden Seite hätten die Gäste aus Homberg in der Schlussphase beinahe noch den Sieg klar gemacht. Hombergs Trainer Stefan Janßen sprach nach der Partie von einem umkämpften, jedoch fairen Derby.

SF Hamborn 07: Delker - Roth, Diallo, Schmitt, Krystofiak - De Stefano, Spors, Golley (57. Herrmann), Bayram, Mastrolonardo - Menke Delker - Roth, Diallo, Schmitt, Krystofiak - De Stefano, Spors, Golley (57. Herrmann), Bayram, Mastrolonardo - Menke VfB Homberg: Gutkowski - Abrosimov (46. Sabah), Nkam, Kogel (72. Gomez Dimas) , Nakamikawa - Walker, Jafari, Asare, Addai (72. Uzun) - Ota, Touloulis Schiedsrichter: Cedrik Pelka Tore: 1:0 Golley (2.), 1:1 Ota (33.), 2:1 Mastrolonardo (68.), Touloupis (81.) Zuschauer: 330

„Wenn man nicht nur unsere Chancen in der Schlussphase betrachtet, sondern auf das ganze Spiel schaut, dann muss man sagen, dass Hamborn riesige Chancen gehabt hat. Es war brutal schwer auf diesem Rasen zu spielen und es tut mir ein bisschen Leid für die Zuschauer, die sich vielleicht ein fußballerisches Derby gewünscht hätten”, erklärte Janßen.

Was die beiden Mannschaften kämpferisch geleistet haben, das war ganz große Klasse und es war eines Derbys würdig. Stefan Janßen

Der VfB-Trainer weiter: „Was die beiden Mannschaften jedoch kämpferisch geleistet haben, das war ganz große Klasse und es war eines Derbys würdig. Es ging ganz schön zur Sache, war aber nie unfair. Es war ein laufintensives und kämpferisches Spiel mit schwierigen Platzverhältnissen und dafür haben es beide Mannschaften sehr, sehr gut gemacht.”

Am kommenden Spieltag geht es für die Sportfreunde Hamborn nach Essen gegen den ETB. Homberg trifft auf Ratingen 04/19.