Oberliga Westfalen: Diese sechs Spieler haben noch keine Minute verpasst

Winterpause in der Oberliga Westfalen. Zeit zu schauen, welche Spieler bislang noch keine Minute verpasst haben.

Die Oberliga Westfalen hat sich am vergangenen Wochenende in die Winterpause verabschiedet. Die Hinrunde ist vorüber - und es gibt sechs Spieler, die an den ersten 17 Spieltagen keine einzige der 1530 Minuten verpasst haben. Die Dauerbrenner in der Übersicht.

Jarno Peters (FC Gütersloh): Auch in dieser Saison ist der 29-Jährige die große Konstante im Tor des FCG. Peters war schon in der Vorsaison der Gütersloher Dauerbrenner, räumte nur am letzten Spieltag seinen Platz im Tor. In seinem vierten Jahr im Heidewald soll es endlich mit dem Sprung in die Regionalliga klappen. Gütersloh mischt im Rennen um den Aufstieg noch mit, hat aber die meisten Gegentore aller Kandidaten kassiert (26). Damit wird Peters sicher nicht zufrieden sein.

Luis Ackermann (Victoria Clarholz): Ackermann spielt erst sein zweites Seniorenjahr, feierte Anfang Dezember seinen 20. Geburtstag - und ist trotzdem schon eine feste Größe in der Oberliga. Er kam im Sommer vom SV Lippstadt, wo er sich nicht durchsetzen konnte. In Clarholz spielte Ackermann bei 23 Gegentoren bisher fünfmal zu Null. So trägt er einen Anteil daran, dass der Klub auf dem Weg zur besten Saison der Vereinsgeschichte ist.

Tom Breuers (SpVgg. Vreden): In der Vorsaison pendelte der Vredener Keeper noch zwischen Bank und Spielfeld. Das hat sich in diesem Jahr geändert: Der 21-Jährige ist die klare Nummer eins, musste allerdings schon 34 Gegentreffer hinnehmen und mit seinem Team in der Rückrunde um den Klassenerhalt kämpfen.

Nico Eschhaus (1. FC Gievenbeck) : Bereits seit 2011 steht das Urgestein in Gievenbeck zwischen den Pfosten. In der vergangenen Spielzeit gab es wenig zu tun für den 31-Jährigen. Sein Team stieg mit der besten Defensive in die Oberliga auf. Hier hat sich das etwas geändert: Eschhaus sah den Ball bereits 31-mal im eigenen Tor einschlagen. Dennoch hält sich der Aufsteiger wacker und überwintert knapp über dem Strich.

Moritz Kümhof (SG Finnentrop/Bamenohl): Auch zwei Feldspieler haben in dieser Saison alle Minuten bestritten - beide spielen für Finnentrop/Bamenohl. Kümhof ist im Mittelfeld der Sauerländer unangefochten und spielt immer. Beim 6:0-Kantersieg gegen den Delbrücker SC am Wochenende tat der 24-Jährige dann auch was für seine Tor-Statistik und erzielte seinen ersten Saisontreffer.

Maximilian Humberg (SG Finnentrop/Bamenohl): Der flexibel einsetzbare Defensivspieler wagte im Sommer 2021 den Schritt in die Oberliga und akklimatisierte sich problemlos. Schon in der Vorsaison spielte er nahezu immer, jetzt gehört er zu nur zwei Feldspielern, die keine Minute der Hinrunde verpassten.

Diese Spieler kamen ebenfalls an allen Spieltagen zum Einsatz, bestritten aber nicht alle Minuten: Gordon Meyer (SG Finn./Bam., 45 Minuten verpasst), Ali Cirak (Preußen Münster II, 70 Minuten verpasst), Daryoush Hosseini (Delbrücker SC, 82 Minuten verpasst), Dario Bezerra-Ehret (SF Lotte, 84 Minuten verpasst).