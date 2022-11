ETB SW Essen: „Pure Dominanz und Mentalität bewiesen“

Der ETB konnte am 19. Spieltag der Oberliga Niederrhein einen enorm wichtigen Arbeitssieg landen und gewann durch zwei Treffer von Noel Futkeu mit 2:0 (1:0) bei TuRU Düsseldorf.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen konnte am 19. Spieltag der Oberliga Niederrhein einen enorm wichtigen Arbeitssieg landen und gewann durch zwei Treffer von Noel Futkeu mit 2:0 (1:0) bei TuRU Düsseldorf.

Es war ein ungemütlicher, ein usseliger 1. Advent für die 230 Zuschauer im Stadion Feuerbachstraße. Ein Doppelschlag von ETBs Torjäger Futkeu sicherte den Essenern schlussendlich einen verdienten Erfolg. Damit brachte der erst 19-jährige Mittelstürmer sein Torekonto bereits auf 15 Treffer. Einen Foulelfmeter vergab er beim Stand von 1:0.

Damian Apfeld war nach den 90 Minuten voll des Lobes für seine Elf. „Das war die pure Dominanz. Mein Team hat über 90 Minuten Mentalität bewiesen und nach dem Erfolg gegen Hilden war es ein sehr wichtiger Sieg. Besonders die Art und Weise des Auftretens haben mir imponiert“, fand der ETB-Trainer so gut wie kein Haar in der Suppe.

ETB will "weiter gierig sein"

Dabei begannen die Hausherren mutig und erspielten sich sogar die ein oder andere Möglichkeit. Doch der Druck von TuRU hielt nur etwa 20 Minuten. Der ETB konnte sich schnell befreien. „Wir wollen weiter gierig sein und unsere Fans im letzten Heimspiel des Jahres noch einmal belohnen“, blickte Apfeld bereits auf das Duell gegen Kleve am 2. Advent (14:00 Uhr, Stadion Uhlenkrug). Immerhin hievten sich die Essener mit dem Sieg zurück in die Spitzengruppe auf Rang drei. Nur noch einen Zähler vom KFC entfernt.

TuRU Düsseldorf: Kultscher - Bimpek, Yakumaru, Inoue (82. Wollert), Reitz - Williams (46. Mc Gregor), Stefanovski, Özden (46. Jung), Harth, Yavuz (65. Ayas) - Bayrak. Kultscher - Bimpek, Yakumaru, Inoue (82. Wollert), Reitz - Williams (46. Mc Gregor), Stefanovski, Özden (46. Jung), Harth, Yavuz (65. Ayas) - Bayrak. ETB SW Essen: Jaschin - Sahin, Kubina, Matten, Lach - Kimbakidila (52. Dalyanoglu), Romano (90. Gotzeina), Reichardt, Akhal (71. Özbayrak), Zimmerling (90. Tietz) - Futkeu. Tore: 0:1 Futkeu (25.), 0:2 Futkeu (87.). Schiedsrichter: Ramon Leon Falke (Grefrath). Zuschauer: 230. Bes. Vorkommnis: Kultscher hält Foulelfmeter von Futkeu (ETB, 79.).

Ganz anders läuft die Saison hingegen für TuRU Düsseldorf. Rang 18 und schon neun Zähler Rückstand auf St. Tönis sprechen eine eindeutige Sprache. Doch was ist da los an der Feuerbachstraße?

TuRU rutscht tiefer in den Tabellenkeller

„Wir fressen einfach zu viele Gegentore und müssen wieder kompakter werden, so wie in der letzten Saison“, hatte Johannes Kultscher direkt einen Lösungsansatz parat. Der Keeper hielt, was er halten konnte, sogar den Foulelfmeter von Futkeu (79.). Doch auch gegen die Essener konnten die Oberbilker die Negativserie nicht stoppen. Sieben Pleiten in Folge stehen für das Team von Francisco Carrasco inzwischen zu Buche. „Klar, der Gegner hat Selbstvertrauen und wir nicht. Die Niederlage ist grundsätzlich nicht unverdient. Wir müssen in den verbleibenden zwei Spielen schnell die Kurve kriegen“, weiß Kultscher, dass sonst eine ungemütliche Rückserie droht. Schon am Sonntag steht die nächste hohe Hürde auf dem Plan. Beim VfB Hilden hängen die Trauben bekanntlich immer hoch (15:30 Uhr, Sportanlage Hoffeldstraße).