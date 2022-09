OL NR: Last-Minute-Remis in Cronenberg, KFC wieder Erster, SSVg bleibt dran

In der Oberliga Niederrhein stand der 6. Spieltag auf dem Programm. In Düsseldorf und Velbert gab es Stadtderbys, Hilden traf doppelt in der Nachspielzeit.

Es stand bereits der 6. Spieltag in der Oberliga Niederrhein auf dem Programm. Zum Auftakt gewann Germania Ratingen gegen den 1. FC Kleve 4:2 (1:0), am Samstag zog der KFC Uerdingen nach und holte bei den Sportfreunden Baumberg mit einem 3:1-Erfolg den fünften Sieg im sechsten Spiel mitsamt Tabellenführung.

Der FC Kray hatte spielfrei und somit keine Gelegenheit, seinen ersten Saisonsieg einzufahren. Hier die Ergebnisse vom Sonntag in der Übersicht:

MSV Düsseldorf - TuRU Düsseldorf 4:0 (1:0)

Stadtderby in Düsseldorf, und TuRU erlebte eine böse Klatsche beim Aufsteiger. Nach einer Ecke besorgte Rafu Numakunai (36.) das verdiente 1:0 für den MSV, der in der ersten Halbzeit das aktivere Team war. Auch nach dem Wechsel blieben die Gäste enttäuschend, Kaies Alaisame (67.) stellte nach einem Konter verdient auf 2:0. Aleksandar Bojkovski bestrafte mit dem 3:0 erneut schwaches Abwehrverhalten bei den Gästen und sorgte für die Entscheidung (78.), der Schlusspunkt blieb aber Alaisames zweitem Treffer (80.) vorbehalten. Nach sechs Spielen haben beide Teams sieben Zähler auf dem Konto, der MSV hat jetzt aber das bessere Torverhältnis.

SpVg Schonnebeck - VfB Homberg 0:2 (0:0)

Sowohl Schonnebeck als auch Homberg hatten letzte Woche ihren ersten Sieg der Saison eingefahren und wollten merklich daran anknüpfen. Eine temporeiche und ereignisreiche erste Hälfte ging dennoch torlos zu Ende. Schonnebeck drückte auf die Führung, konnte sich aber nicht belohnen. So stachen die Gäste zuerst zu, Johannes Sabah sorgte mit einem Traumtor (62.) für die Führung der Homberger, Ren Ishizaki köpfte nur sieben Minuten später das 0:2. Der Regionalliga-Absteiger Homberg findet langsam in die Spur, während in Schonnebeck Krisenstimmung herrscht.

SV Sonsbeck - ETB SW Essen 1:0 (1:0)

ETB ging ungeschlagen in den Spieltag und wollte die Serie gegen Aufsteiger Sonsbeck ausbauen. Das Tor des Tages gelang aber den Gastgebern, Jamie van De Loo (7.) brachte den Liganeuling früh in Führung. Und die Essener konnten die Defensive des Aufsteigers in den verbleibenden Minuten nicht knacken. So feiert Sonsbeck den wichtigen ersten Saisonsieg, während der ETB erstmals verliert.

Cronenberger SC - VfB Hilden 2:2 (0:0)

Der VfB Hilden hat beim Cronenberger SC den Sprung zurück an die Tabellenspitze verpasst. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Luka Sola (48.) kurz nach dem Seitenwechsel für die Cronenberger Führung. Dominik Heinen erhöhte (58.) und brachte den CSC endgültig auf Kurs Saisonsieg Nummer zwei. Doch da hatten die Hildener was gegen, und in Überzahl nach Rot gegen Antonio Angelov (80.) wurde es heiß: In der Nachspielzeit stellte zunächst Salim El Fahmi auf 1:2, ehe den Gästen in der letzten Aktion des Spiels noch der Ausgleich gelang (90+5). Obwohl es mit 0:2 in die Nachspielzeit ging, bleibt der VfB ungeschlagen, während Cronenberg einen Achtungserfolg hauchdünn verpasste.

SF Hamborn - 1. FC Monheim 1:2 (0:2)

Der Aufsteiger aus Hamborn muss weiter auf seinen ersten Sieg warten. In Monheim hingegen feiert man den vierten Sieg in Serie - und 13 von 15 möglichen Punkten aus den ersten fünf Spielen. Tim Klefisch brachte den Gast nach 22 Minuten in Führung, Ricardo Antonaci (28.) legte nach. Tim Golley (88.) konnte zwar noch den Anschluss herstellen, aber zu spät. Die Sportfreunde bleiben mit einem Punkt im tiefen Tabellenkeller.

TVD Velbert - SSVg Velbert 0:1 (0:1)

Auch in Velbert hieß es am 6. Spieltag Lokalderby. Und es sollte nicht einmal eine Minute dauern, bis das erste Tor fiel: Max Machtemes brachte die SSVg in Führung. Die sollte über 90 Minuten Bestand haben und der ungeschlagenen SSVg den vierten Sieg bescheren. Die Gäste erzielten in den ersten sechs Spielen nur sechs Tore, finden sich aber Dank nur zweier kassierter Treffer nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Uerdingen wieder. Der TVD bleibt bei neun Zählern.

Union Nettetal - SC St. Tönis 0:1 (0:0)

In Nettetal trafen zwei Tabellennachbarn aufeinander, mit dem besseren Ende für die Gäste. Lukas Stiels (68.) sorgte bei den Gästen für das Tor des Tages und den dritten Sieg der Saison. Nettetal verlor zum zweiten Mal in Folge und bleibt bei sieben Zählern stehen.

FSV Duisburg - TSV Meerbusch 0:4 (0:3)

Der TSV Meerbusch bleibt weiter die beste Offensive der Liga, der FSV schaffte es nicht, die Rote Laterne abzugeben. Auch die Defensive des FSV Duisburg konnte den TSV um die Torschützen Oguz Ayan (6.), Micah Cain (13.) und Harumi Goto (39.) schon in Halbzeit eins zu selten am Toreschießen hindern. Und auch in Halbzeit zwei hatte Meerbusch noch Lust auf Tore, Goto (48.) erzielte das 4:0 für die Gäste, ehe Sebastian van Santen mit seinem Treffer (90.) den Schlusspunkt des Spieltags setzte.