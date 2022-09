Oberliga Westfalen: Wechsel an Tabellenspitze, Sprockhövel weiter sieglos

Am 4. Spieltag sind in der Oberliga Westfalen viele Tore gefallen. Durch einen Sieg im Topspiel konnte sich Westfalia Rhynern an die Tabellenspitze setzen.

Sportfreunde Lotte - TSG Sprockhövel 4:1 Der Regionalliga-Absteiger Sportfreunde Lotte kommt langsam in Fahrt. Nach einem schwachen Start in die Saison mit zwei Niederlagen, konnte zuhause gegen die TSG Sprockhövel der zweite Sieg in Folge eingefahren werden. Max Kremer (33.) und Fatlum Elezi (39.) hatten die Gastgeber in Führung gebracht, ehe Marcel Weiß (45.) mit dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer erzielte. In der 82. Minute sorgte der eingewechselte Nils da Costa Perreira für die Entscheidung, ehe Nao Oriyama in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte. Die Gäste stehen nach ihrem Umbruch im Sommer weiter ohne Sieg da. Westfalia Rhynern - Victoria Clarholz 4:0 Im Topspiel des 4. Spieltags empfing der Tabellenzweite Westfalia Rhynern den bisher punktgleichen Tabellennachbarn Victoria Clarholz. Beide Mannschaften hatten vor diesem Duell die perfekte Ausbeute: drei Siege aus drei Spielen. Diese Serie konnte der Gastgeber eindrucksvoll mit einem 4:0 aufrechterhalten. Jan Kleine (2.) und Patrick Franke (27.) sorgten früh für klare Verhältnisse, Gianluca Di Vinti (71.) und Marcel Pietryga (84.) schraubten das Ergebnis noch in die Höhe. Aufgrund des besseren Torverhältnisses übernahm Rhynern sogar die Tabellenführung von Aufsteiger TuS Bövinghausen. 1. FC Gievenbeck - TuS Erndtebrück 3:0 Der TuS Erndtebrück bleibt Tabellenschlusslicht der Oberliga Westfalen. Beim Aufsteiger 1. FC Gievenbeck setzte es mit dem 0:3 die vierte Niederlage im vierten Spiel. Für die Heimmannschaft schnürte Guglielmo Maddente einen Doppelpack (29., 34.), der eingewechselte Lyon Meyering (89.) traf kurz vor Schluss zum 3:0-Endstand. FC Gütersloh - SpVgg Vreden 3:1 Der FC Gütersloh hatte sich vor der Saison viel vorgenommen, lief aber bislang den eigenen Erwartungen hinterher. Gegen die SpVgg Vreden gab es im vierten Anlauf den ersten Sieg zu feiern. Lars Beuckmann (4.) hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht. In Hälfte zwei erhöhten Nico Buckmaier (61.) und Kevin Freiberger (67.), Maximilian Hinkelmanns (73.) Joker-Tor war nur noch Ergebniskosmetik. SC Preußen Münster II - ASC 09 Dortmund 1:4 Die bisher ungeschlagene Zweitvertretung von Preußen Münster musste gegen den ASC 09 Dortmund eine deutliche 1:4-Niederlage hinnehmen. Die Gäste sorgten durch die beiden Doppelpacker Ibrahim Bulut (12., 85.) und Maximilian Podehl (19., 45.) bereits vor der Halbzeit für klare Verhältnisse. Dass den Dortmundern in der 65. Minute ein Eigentor unterlief, gefährdete den zweiten Sieg in Folge nach zwei Pleiten zum Saisonauftakt nicht. Eintracht Rheine - Delbrücker SC 0:1 Im Duell der Tabellennachbarn konnte sich der Delbrücker SC knapp mit 1:0 bei der Eintracht Rheine durchsetzen und den zweiten Saisonsieg feiern. Das Tor des Tages erzielte Lennard Rolf (38.) TuS Ennepetal - SC Paderborn 07 II 1:1 Last-Minute-Ausgleich für den SC Paderborn II. In der dritten Minute der Nachspielzeit rettete Dominik Bilogrevic den Gästen einen Punkt und hat die dritte Niederlage im vierten Spiel verhindert. Ramin Shabani (54.) hatte zuvor für den TuS Ennepetal zur Führung getroffen. SG Finnentrop/Bamenohl - Sportfreunde Siegen 2:1 Die SG Finnentrop/Bamenohl hat sich erwartungsgemäß gegen die Sportfreunde Siegen durchgesetzt. Allerdings hat es bis in die Schlussphase gedauert, bis Maurice Werlin die Gastgeber erlöste (79.). Zuvor hatte Leandro Fünfsinn (69.) den Foulelfmeter von Philipp Hennes (49.) ausgeglichen.

