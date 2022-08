Oberliga Westfalen: Erster Lotte-Sieg, Fast-Aufsteiger verliert erneut, Siegen eiskalt erwischt

In der Oberliga Westfalen stand der zweite Spieltag auf dem Programm. So lief es in den sieben Partien am Sonntagnachmittag.

Sportfreunde Lotte - TuS Ennepetal 3:1 Im zweiten Anlauf feierte der Absteiger den ersten Saisonsieg. Dabei startete die Partie gegen Ennepetal unglücklich für die Sportfreunde. Simon Schubert verschoss einen Elfmeter (7.). Doch Teamkollege Niklas Determann traf das Tor (17.) - genau wie Leon Schmidt (78.) und Burinyuy Nyuydine (90.+2), nachdem Ennepetal zwischenzeitlich durch Robin Gallus zum Ausgleich gekommen war (42.). Eintracht Rheine - SC Paderborn II 1:0 Vergangene Saison wäre die Paderborner Reserve beinahe aufgestiegen - jetzt stehen nach zwei Spieltagen null Punkte in der Tabelle. Rheine hat dank des Siegtorschützen Luca Meyer (9.) drei Zähler nach den ersten beiden Partien. Westfalia Rhynern - TSG Sprockhövel 2:0 Zweiter Sieg im zweiten Spiel für die Westfalia, die schon in der Vorsaison am Sprung in die Regionalliga schnupperte. Und zugleich die zweite Pleite für Sprockhövel. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte Halil Can Dogan die Führung für Rhynern (58.). Kurz vor Schluss erhöhte Gianluca di Vinti (85.). 1. FC Gievenbeck - Delbrücker SC 1:3 Das Duell der Aufsteiger entschieden die Gäste zu ihren Gunsten. Eine knappe Stunde mussten die Zuschauer auf Tore warten, dann wurde es munter. Die Delbrücker Führung durch Jonathan Görke (58.) wurde schnell durch Guglielmo Maddente ausgeglichen (63.). Doch Güven Kaplan (72., 90.+3) sicherte dem DSC den Sieg mit einem Doppelpack. Preußen Münster II - SpVgg Vreden 3:3 Die torreichste Partie des Spieltages: Schon letzte Woche sorgte Münster mit einem 7:1-Sieg für ein Spektakel. Diese Woche gab es keine Punkte für den SCP, aber dennoch ein Schützenfest mit am Ende drei Toren auf beiden Seiten. Dabei verspielte Vreden eine 2:0- und 3:2-Führung. Luis Frieling (20., 45.) sowie Bernd Verwohlt (30.) trafen für Vreden, während Münsters Deniz-Fabian Bindemann mit einem Dreierpack glänzte (31., 36., 82.). SV Schermbeck - SF Siegen 3:0 Nach dem Auftaktsieg vor einer Woche schienen die Sportfreunde an diesem Wochenende einen weiteren Punkt zu sammeln. Doch dann kam der irre Schlussspurt der Schermbecker: Said Dahoud (85.), Timur Karagülmez (90.) und Michael Smykacz (90.+3) verpassten den Gästen aus Siegen eine eiskalte Dusche. Das Trio bescherte dem SVS den ersten Erfolg der Saison. SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Erndtebrück 3:1 Erst 1:7 gegen Münster, jetzt 1:3 in Finnentrop - die Erndtebrücker steuern auf einen Fehlstart zu. Sie lagen nach Toren von Rafael Corchero (8.) und Phillip Hennes (10.) schon früh 0:2 zurück. Vor der Pause machte Corchero mit seinem zweiten Treffer alles klar (45.). Mehr als ein Restfunken Hoffnung keimte auch nach dem Anschluss durch Chihiro Inada (73.) nicht mehr auf. Um 18 Uhr steigt das Stadtderby zwischen dem ASC Dortmund und dem TuS Bövinghausen. RevierSport tickert live. Schon am Freitag unterlag der Aufstiegsfavorit FC Gütersloh dem Außenseiter Victoria Clarholz im Derby mit 2:3.

Zur Startseite