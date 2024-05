Fünf Akteure fehlen dem VfL Bochum bei Union Berlin. Nach dem Dreier gegen Hoffenheim geht die Mannschaft mit einem guten Gefühl in den Abstiegskrimi.

Am Sonntag (15:30 Uhr) hat der VfL Bochum die nächste große Chance, sich einen Keller-Konkurrenten der Fußball-Bundesliga im direkten Duell vom Leibe zu halten.

Bei Union Berlin muss der VfL auswärts auch anfangen, richtig zu punkten. Wenn das nicht gelingt, droht der Relegationsplatz, sollte der FSV Mainz am Sonntag beim 1. FC Heidenheim gewinnen.

VfL-Trainer Heiko Butscher muss aber ausgerechnet in dieser so wichtigen Begegnung auf seinen Kapitän Anthony Losilla verzichten, der seine zweite Gelbsperre in der laufenden Saison absitzen muss.

Für ihn wird wohl Patrick Osterhage nach abgesessener Sperre beginnen. Butscher betonte auf der Spieltags-Pressekonferenz: "Es besteht natürlich die Chance, dass wir, bis auf Toto, wieder mit dieser Elf starten. Denn sie hat es gut gemacht. Aber wir registrieren auch die guten Trainingsleistungen der anderen unter der Woche. Jeder kann sich empfehlen."

Der Sieg gegen Hoffenheim hat uns allen gutgetan, der Mannschaft, den Fans, dem Umfeld Heiko Butscher

Was nicht für Takuma Asano gilt, der die Partie in Berlin aufgrund von muskulären Problemen verpassen wird. Butscher: "Es macht keinen Sinn, ihn jetzt mitzunehmen."

Denn der Trainer braucht Spieler, die komplett fit sind, steht doch sehr viel auf dem Spiel, wie auch Butscher weiß: "Der Druck ist hoch, es steht viel auf dem Spiel. Es geht um drei ganz wichtige Punkte. Wir müssen unseren Fußball wieder auf den Platz bekommen. Wie es gegen Hoffenheim der Fall war."

So könnte der VfL Bochum bei Union Berlin spielen Riemann - Passlack, Ordets, Schlotterbeck, Bernardo - Osterhage, Bero - Broschinski, Stöger, Wittek - Hofmann Es fehlen: Esser (Kniebeschwerden), Kwarteng (Innenbandanriss), Losilla (10. Gelbe Karte), Tolba (Kreuzbandriss), Asano (muskuläre Probleme) Sperren drohen: Bernardo, Broschinski

Der Dreier vor eigenem Publikum war Balsam für die Seele und das Selbstvertrauen. Butscher: "Der Sieg gegen Hoffenheim hat uns allen gutgetan, der Mannschaft, den Fans, dem Umfeld. Wir haben gesehen, dass wir es können. Das war wichtig. Aber wir wissen auch, dass wir nun den nächsten Schritt machen müssen."

Denn an der "Alten Försterei" geht es auch um den Ligaerhalt, der Gewinner macht einen großen Sprung, dem Verlierer droht der Relegationsplatz. Mit Blick auf den Gegner erklärt der VfL-Coach: "Union hat vom Personal her eine hervorragende Mannschaft. Ob es dort im Umfeld gerade Unruhe gibt, das interessiert uns überhaupt nicht. Es gibt Ansätze, wie wir am Sonntag gewinnen können. Und nur darum geht es für uns."