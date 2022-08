Der große Favorit der Oberliga Westfalen, der FC Gütersloh, hat den Saisonstart in den Sand gesetzt. Am Freitagabend gab es eine bittere Derby-Niederlage für den FCG.

Nach dem enttäuschenden 1:1-Remis beim Delbrücker SC musste der FC Gütersloh die nächste bittere Pille zu Saisonbeginn der Oberliga Westfalen schlucken. Der große Aufstiegsfavorit verlor ausgerechnet das Derby gegen Victoria Clarholz.

3:2 hieß es nach 95 umkämpften Minuten für den Außenseiter. Dabei kam es am Schluss, in der fünften Minute der Nachspielzeit, zu einem echten Krimi. Der Clarholzer Spieler Sinan Aygün rettete seine Viktoria mit einem Handspiel auf der Linie vor dem 3:3-Remis. Der Schiedsrichter sah das und zeigte auf den Punkt. Elfmeter für Gütersloh, die letzte Aktion des Spiels: Dimitrios Nemtsis lief an, schoss und Luis Guido Ackermann parierte. Schluss, Ende, Aus - Clarholz siegte mit 3:2 vor 1621 Zuschauern im Gütersloher Heidewaldstadion. "Auswärtssieg, Auswärtssieg", skandierten die mitgereisten Gästefans und feierten ihre Mannschaft. Der Rest war Freude pur beim Clarholzer Anhang - siehe im nachfolgenden Video: