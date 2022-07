Sportfreunde Lotte: Neu-Trainer Lübbers über Kaderplanung, Ziele und Daniel Farke

Nach dem Abstieg in die Oberliga Westfalen haben die Sportfreunde Lotte mit dem erst 30-jährigen Fabian Lübbers ihren neuen Trainer gefunden. Das sagt er über seine neue Aufgabe.

Bei der Wahl ihres neues Trainers haben die Sportfreunde Lotte überrascht. Fabian Lübbers soll den Verein nach dem Abstieg in die Oberliga Westfalen wieder zum Erfolg führen. Er übernahm, nachdem Heiner Backhaus kurz zuvor einen Rückzieher gemacht hatte. Lübbers ist erst 30 Jahre alt, damit der zweitjüngste Coach der Liga. Und vor allem: Als Cheftrainer ist der gebürtige Paderborner ein noch unbeschriebenes Blatt.

Denn bis zum Ende der Vorsaison stand Lübbers noch selbst auf dem Rasen, verteidigte für den SV Lippstadt. Dabei sammelte er erste Erfahrungen als spielender Co-Trainer. Eigentlich sollte es so in der kommenden Saison weitergehen. Doch nach dem Angebot aus Lotte entschied sich der Lippstädter Rekordspieler (285 Einsätze) für das Ende seiner aktiven Laufbahn - und für den Wechsel auf die Trainerbank. RS hat mit Lübbers über seine neue Aufgabe gesprochen.

Fabian Lübbers über ...

... die ersten Tage als Cheftrainer in Lotte: Es war sehr interessant. Bei der Vertragsunterzeichnung vor drei Wochen sind wir fast bei Null gestartet. Wir hatten eine Menge Arbeit - vor allem, was den Neuaufbau des Kaders betrifft. Seit letzter Woche Mittwoch stehen wir auf dem Trainingsplatz. Die Jungs ziehen super mit, sie setzen das um, was wir besprochen haben.

... das Zustandekommen seines Wechsels: Wir haben uns zusammengesetzt und waren in den Gesprächen relativ schnell auf einer Wellenlänge. Es war mein Ziel, irgendwann als Cheftrainer zu arbeiten. Dass es aber so schnell gehen würde, damit hatte ich nicht gerechnet. Ursprünglich war der Plan, als spielender Co-Trainer in Lippstadt weiterzumachen. Aber als das Angebot kam, wollte ich diese Chance nutzen. Es ist ein sehr spannendes Projekt für mich.

... das Chaos um seinen vermeintlichen Vorgänger Heiner Backhaus: Das hat mich nicht abgeschreckt. Immerhin konnte ich so mit meinen eigenen Ideen starten, das ist immer gut für einen Trainer.

... den heutigen Gladbach-Coach Daniel Farke, der ihn einst in Lippstadt trainierte: Er war mein erster Trainer in Lippstadt, damals sind wir mit ihm aus der Ober- in die Regionalliga aufgestiegen. Er wird sich seitdem sicher deutlich weiterentwickelt haben bei seinen Stationen beim BVB II und in England. Damals war er schon ein großer Menschenfänger. Er wusste, wie er mit jedem Spieler umzugehen hat und hat es so geschafft, die ganze Mannschaft mitzuziehen - auch die Spieler, die kaum gespielt haben. Das war sehr beeindruckend.

... die Kaderplanung: Die Kaderstärke sollte am Ende bei 22 bis 24 Feldspielern plus Torhütern liegen. Die haben wir schon mit Michael Luyambula und Luis Hillemeier, vielleicht nehmen wir noch einen dritten dazu. Derzeit haben wir immer wieder Probespieler im Training. Da gibt es aber noch nichts zu vermelden. Wir haben schon einige zweistellige Zahl an Spielern im Kader. Ansonsten schauen wir uns aktuell hauptsächlich nach Innenverteidigern um, die ins Profil passen.

Sportfreunde Lotte: Alle Transfer im Überblick (Stand 6. Juli): Zugänge: Berkan Ersoy (VfL Osnabrück U19), Fabian Golz (BSV Holzhausen), Addy-Waku Menga (BSV Rehden), Dario Bezerra-Ehret (Bonner SC), Bo-Börge Drath (Germania Egestorf/Langreder), Leon Schmidt (Holstein Kiel II), Nao Oriyama (Brinkumer SV), Daniel Grgic, Luis Hillemeier, Melih Sayin (alle SC Paderborn II), Elias Kourouma (Preußen Münster II), Emre-Can Agil (eigene U19) Abgänge: Cedric Euschen (BFC Dynamo), Dominic Minz (TSV Havelse), Luis Allmeroth, Hakim Traoré (SV Lippstadt), Emre Aydinel (SC Wiedenbrück), Jhonny Peitzmeier (FC St. Pauli II), Dominique Domröse (SV Rödinghausen), Drilon Demaj (Blau-Weiß Lohne), Timo Brauer (TVD Velbert), Exauce Andzouana (Alemannia Aachen), Robert Nnaji (1. FC Bocholt), Manasse Fionouke (SV Straelen), Jakob Duhme (Eintracht Rheine), Maximilian Franke (SC Verl/Leihende), Luis Sprekelmeyer (VfL Osnabrück/Leihende), Fynn Müller, Emir Terzi, Tyson Richter (alle unbekannt)

... ein mögliches Comeback auf dem Platz: Das ist überhaupt nicht geplant und gewollt. Aber sollte es nicht anders gehen, zum Beispiel coronabedingt, dann wäre ich im Notfall spielberechtigt. Aber selbst wenn es in den Füßen jucken sollte, würde ich mich zurückhalten. Ich habe mich ja bewusst für ein Karriereende entschieden.

... die Ziele mit Lotte in der nächsten Saison: Als Regionalliga-Absteiger, der vor drei Jahren noch in der 3. Liga gespielt hat und teils über Drittliga-taugliche Strukturen verfügt, sind die Ansprüche naturgemäß groß. Wir wollen eine erfolgreiche Saison spielen, logisch. Aber den Aufstieg rufen wir nicht als klares Ziel aus, denn dafür muss sehr viel passen: Man braucht einen breiten Kader und auch das nötige Glück. Wir wollen oben mitspielen und das Maximum in unseren Leistungen erreichen.

... seine Favoriten auf den Aufstieg: Ich rechne auf jeden Fall mit dem FC Gütersloh. Sie haben sich für die Oberliga außergewöhnlich verstärkt - mit Nico Buckmaier, Kevin Freiberger und meinem früheren Teamkollegen Janik Steringer -, und hatten schon vorher viel Qualität im Team. Dazu kommen die üblichen Verdächtigen wie Paderborn II. Auf Bövinghausen bin ich sehr gespannt als ungewöhnlicher Aufsteiger, auch Siegen oder der ASC Dortmund könnten ganz oben angreifen.