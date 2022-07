Ein niederrheinischer Oberligist hat einen echten Transfercoup gelandet. Timo Brauer wechselt nach vielen Jahren in der Regionalliga in die fünftklassige Oberliga.

Nach zuletzt einigen jungen Spieler hat sich Oberligist TVD Velbert mit Timo Brauer (32) nun einen sehr erfahrenen Regionalligaspieler geangelt, der in den letzten drei Jahren bei den Sportfreunden Lotte spielte und auch Mannschaftskapitän war. RevierSport hatte schon vor Wochen von einem möglichen Wechsel berichtet.

"Wir sind sehr glücklich, dass sich Timo für uns entschieden hat. Er ist für die Oberliga natürlich ein echtes Kaliber. Wir bekommen einen sehr guten Spieler und feinen Menschen in unseren Kader", sagt TVD-Boss Andre Grimmert.

Brauer, ein Junge aus Essen-Bergeborbeck, wechselte einst vom FC Schalke 04 zu Rot-Weiss Essen, wo er anschließend RWE als Kapitän nach der Insolvenz 2010 von der NRW-Liga zurück in die Regionalliga führte. Für RWE bestritt er insgesamt 201 Pflichtspiele. Nach RWE stand er auch bei Alemannia Aachen, Hamburger SV II und in Österreich beim SV Grödig unter Vertrag.

In den letzten drei Jahren spielte er für die Sportfreunde Lotte, wo er auf insgesamt 100 Pflichtspiele kam. In Zukunft wird er für seinen Herzensklub Rot-Weiss Essen arbeiten - RevierSport berichtete - und in der Oberliga für TVD Velbert Fußball spielen.