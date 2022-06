RWE: Neuer Job - Timo Brauer kehrt an die Hafenstraße zurück

Rot-Weiss Essen hat einen seiner vergangenen Kapitäne unter Vertrag genommen. Diesmal nicht als Spieler, sondern als Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle.

Ein waschechter Essener Junge, ein Mann aus Bergeborbeck, kehrt zu Rot-Weiss Essen zurück: Timo Brauer, der früher in sechs Spielzeiten das RWE-Trikot trug und in den vergangenen drei Jahren Kapitän der Sportfreunde Lotte war, wechselt von der Mannschaftskabine an den Schreibtisch und wird fortan Teil der "Mannschaft hinter der Mannschaft" bei RWE.

Der 32-Jährige wird sich schwerpunktmäßig um die Betreuung bestehender und Gewinnung neuer Partner kümmern, zudem wird der "Essener Chancen – Botschafter" auch im Marketing- und PR-Bereich eingesetzt.

Timo Brauer spielte sowohl zwischen 2010 und 2012 sowie zwischen 2016 und 2019 für Rot-Weiss Essen und absolvierte für den Verein wettbewerbsübergreifend 201 Spiele (29 Tore, 13 Vorlagen). Als Kapitän führte er RWE vor elf Jahren zum Regionalliga-Aufstieg.

"Mit Timo kehrt eine echte RWE-Identifikationsfigur an die Hafenstraße zurück. 2019 haben wir uns von ihm getrennt, was damals emotional nicht einfach war. Trotzdem ist seitdem der Kontakt nie abgerissen. Wir haben in den letzten Monaten gemeinsam eine Idee entwickelt, wie RWE Timo beim Start seiner ‚Karriere nach der Karriere‘ unterstützen und er gleichzeitig mit seiner Art, seiner Beliebtheit im RWE-Umfeld dem Verein helfen kann. Mit seinem neben dem Fußball erlangten Studienabschluss als Sportfachwirt und Diplom-Sportmanager bringt Timo gute Qualifikationen für seinen Einstieg in unser Geschäftsstellenteam mit", freut sich RWE-Vorstand Marcus Uhlig.

Sportlich gesehen steht Timo Brauer nach RevierSport-Informationen vor einem Wechsel zum niederrheinischen Oberligisten TVD Velbert - RS berichtete

"Ich habe aus meiner Liebe zu Rot-Weiss Essen nie einen Hehl gemacht und war auch nach meinem Weggang 2019 sehr regelmäßig zu Gast an der Hafenstraße. Der Austausch mit Marcus Uhlig zu meinem Einstieg ins Team der Geschäftsstelle war sehr konstruktiv. Ich bin total motiviert und freue mich sehr auf meine Rolle an der Hafenstraße sowie auf die Kollegen in der Geschäftsstelle", sagt Timo Brauer über seine neue Aufgabe.