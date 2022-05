Nach Spielabsage: Kurios - Kreispokal-Halbfinalisten losen Endspiel-Einzug aus

Kuriosum im Hagener Kreispokal: Nach einer Spielabsage gibt es keine Neuansetzung, sondern eine Entscheidung per Losverfahren.

Das gibt es auch nicht alle Tage: Das Los entscheidet in dieser Saison darüber, welches Team dem SC Berchum/Garenfeld in das Finale des Hagener Kreispokals folgen wird.

Denn das zweite Halbfinal-Duell zwischen dem Westfalenligisten SV Hohenlimburg 10 und Oberligist TSG Sprockhövel ist am Donnerstagabend aufgrund der Unwetterwarnung ausgefallen. Die Partie wird aber nicht etwa nachgeholt. Vielmehr wird das zweite Ticket für das Endspiel am grünen Tisch ausgeknobelt. "Beide Vereine einigten sich mit der spielleitenden Stelle darauf, dass der Finalteilnehmer per Losentscheid ermittelt wird", heißt es auf der Homepage des Fußballkreises.

Hintergrund dieser kuriosen Vorgehensweise ist dem Vernehmen nach einerseits der Termindruck, denn das Finale ist für den kommenden Donnerstag (27. Mai) geplant. Und eine Neuansetzung an diesem Wochenende kam nicht infrage, da beide Teams im Ligabetrieb eingespannt sind. Überhaupt dürfte der reguläre Saisonbetrieb für Hohenlimburg und Sprockhövel einen weitaus größeren Stellenwert haben als der Gewinn des Kreispokals. Schließlich kämpfen beide Teams noch um den Klassenerhalt.

Hohenlimburg steht in der Westfalenliga 2 drei Spieltage vor dem Ende der Spielzeit sogar drei Punkte unter dem Strich. Am Sonntag steigt die wichtige Auswärtsaufgabe beim bereits abgestiegenen Tabellenletzten Borussia Dröschede.

Etwas entspannter die Lage in Sprockhövel. Der Verein steht auf dem zweiten Platz in der Abstiegsrunde der Oberliga Westfalen. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone bei noch drei ausstehenden Partien. Am Sonntag empfängt die TSG die SpVgg Vreden (15 Uhr, RS-Liveticker).