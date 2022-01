Oberliga Niederrhein: Hiobsbotschaft! Torwart erleidet Kreuzbandriss

Bittere Nachricht für DJK Teutonia St. Tönis. Torwart Gian-Luca Mariano hat im Abschluss des Trainingslagers einen Kreuzbandriss erlitten.

Pechvogel Gian-Luca Mariano hat sich im Training des DJK Teutonia St. Tönis schwer verletzt. Doppelt bitter für den Torwart des Tabellenvierzehnten der Oberliga Niederrhein, denn er kam gerade erst aus einer längeren Verletzungspause zurück. Währenddessen verpflichtete der Verein unter anderem drei U-Nationalspieler aus Südkorea.

Bereits am 29. Oktober 2021 musste Mariano bereits in der Halbzeitpause während des Spiels bei der SSVg Velbert verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Damals zog sich der 20-Jährige eine Bennett-Fraktur in der rechten Hand zu (Bruch des Daumensattelgelenks, Anm. d. Red.). Seitdem kämpfte sich der Torhüter zurück, um wieder vollständig fit zu werden und absolvierte die Trainingseinheiten zunächst noch in ungewohnter Rolle als Feldspieler. Seinen ursprünglichen Job zwischen den Pfosten konnte er aufgrund der damaligen Verletzung noch nicht wieder vollständig ausüben.

Mariano erleidet Kreuzbandriss im Training

Doch nun ein herber Rückschlag auf dem Weg zu seinem Comeback. Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, erlitt Mariano im Abschluss des Trainingslagers einen schweren Kreuzbandriss. Somit steht dem Torwart also eine weitere lange Zeit der Reha und Wiedergenesung bevor. Die laufende Saison wird damit für den Schlussmann vorzeitig beendet sein, gemessen an der langen Ausfallzeit nach einer solchen Verletzung.

Drei Neuzugänge aus Korea

Doch der Verein konnte auch positivere Nachrichten vermelden. Aufgrund der angespannten Kadersituation musste der Oberligist auf dem Transfermarkt reagieren. Jetzt konnte er einige Neuzugänge präsentieren, darunter drei südkoreanische U- Nationalspieler.

Bekannt war bereits, dass Kai König wieder zum Kader der Ersten gehört, Dario Krezic kommt vom 1.FC Viersen nach St.Tönis. Vom SV Straelen wechselt Amin Bouzraa, vom TSV Meerbusch verstärkt Arton Tolja die erste Mannschaft der DJK Teutonia St. Tönis.

Drei weitere Spieler kommen aus Südkorea, Cang-woo Song, Ji-hun Kang und Yeon-seung Kim sind alle U-Nationalspieler. So sollen die Ausfälle, auch der verletzten Spieler Simon Kuschel und Hiro Genda, kompensiert werden. Weitere Wechsel seien nicht ausgeschlossen, da besonders nach der schweren Verletzung von Keeper Gian-Luca Mariano auch Handlungsbedarf auf der Torhüterposition besteht.