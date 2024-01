Oberliga Niederrhein: So liefen die Testspiele der Niederrhein-Oberligisten

Eine Woche vor Liga-Beginn wurde in der Oberliga Niederrhein munter getestet. RevierSport hat die Übersicht über die Ergebnisse vom Testspiel-Samstag.

Nächste Woche geht es in der Oberliga Niederrhein erneut um Punkte. Viele Mannschaften testen daher am Wochenende ein letztes Mal vor dem Ernstfall. RevierSport fasst die Ergebnisse am Samstag zusammen.

Bonner SC - Sportfreunde Baumberg 3:1 (2:0)

Gegen den Sechsten der Mittelrheinliga verlor der Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein mit 1:3. Daniel Lee sorgte in der 68. Minute für etwas Ergebniskosmetik.

Spvg Schonnebeck – ASC 09 Dortmund 1:3 (0:2)

Der Tabellenzweite der Oberliga Westfalen zeigte sich gut vorbereitet und gewann nach Toren von Maximilian Podehl, Tim Kallenbach und Eron Morina mit 3:1. Beim ASC scheint alles seinen Lauf zu nehmen, der Verein verlängerte in den vergangenen Tagen gleich sechs Verträge. Den Treffer für die Gastgeber schoss Max Fleer. Was Schonnebeck-Trainer Dirk Tönnies zum Spiel zu sagen hatte, lest ihr hier.

1. FC Monheim - SC St. Tönis 11/20 2:1 (1:1)

Abstiegskandidat St. Tönis verlor gegen den Landesligisten aus Monheim mit 1:2. Johann Noubissi Noukumo konnte den 0:1-Rückstand zwar egalisieren, nach der Pause hatten die Gäste aber keine Antwort mehr auf den erneuten Rückstand.

KFC Uerdingen - VfB Speldorf 3:0 (0:0)

Auch wenn die erste Hälfte noch torlos blieb, konnte der KFC die Generalprobe souverän gewinnen. Zweimal Alexander Lipinski und Dimitrios Touratzidis schossen einen 3:0-Sieg heraus.

TVD Velbert – Sportverein Schermbeck 6:0 (5:0)

Was für eine Packung für den Drittplatzierten der Oberliga Westfalen. Der sechste der Oberliga Niederrhein hatte alles im Griff und führte schon zur Pause durch Treffer von Timo Brauer, Robert Tochukwu Nnaji (2), Athanasios Xiros und Serkan Güzel mit 5:0. Den Schlusspunkt setzte Jan Corsten im zweiten Durchgang.

TSG Sprockhövel – ETB SW Essen 1:1 (0:1)

Im Duell Oberliga Westfalen gegen Oberliga Niederrhein gab es ein 1:1-Unentschieden. ETB führte zur Halbzeit durch ein Tor von Mohamed Cisse, Ishak Dogan konnte in Durchgang Zwei aber ausgleichen.