Die SpVg Schonnebeck verlor das Testspiel gegen den ASC 09 Dortmund mit 1:3 (0:2). Trotz der Niederlage sah Dirk Tönnies ein ordentliches Spiel seiner Mannschaft.

Beim Duell zwischen der SpVg Schonnebeck aus der Oberliga Niederrhein und dem ASC 09 Dortmund aus der Oberliga Westfalen hatten die Essener das Nachsehen und verloren nach einer intensiven Partie mit 1:3. Schonnebecks Cheftrainer Dirk Tönnies war trotz Niederlage zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft.

Die “Schwalben” kamen gut in die Partie und konnten sich bereits in der Anfangsphase einige gute Chancen erarbeiten. In der 19. Minute sprang jedoch ein Freistoß von Dortmunds Jan Stuhldreier an die Hand eines Esseners und der Schiedsrichter zeigte folgerichtig auf den Punk. ASC-Goalgetter Maximilian Podehl ließ sich die Chance nicht nehmen und verwandelte den Strafstoß sicher. Noch vor der Pause konnte Tim Kallenbach auf 2:0 aus Sicht der Gäste erhöhen.

„In der ersten Halbzeit hat uns ein wenig die Durchschlagskraft gefehlt. Wir haben ein paar gute Chancen liegen gelassen und geraten dann durch einen unnötigen Elfmeter und einen abgefälschten Ball in Rückstand. Im Prinzip waren es zwei ungeplante Torschüsse gegen uns, dennoch haben wir gut verteidigt, erklärte Tönnies in Bezug auf die erste Hälfte.

Nach dem Seitenwechsel konnte der eingewechselte Eron Morina nach einem starken Solo sogar auf 3:0 für den ASC erhöhen. Der Anschlusstreffer von Schonnebeck durch Max Fleer in der 78. Minute kam aus Sicht der Gastgeber jedoch zu spät und der Tabellenzweite der Oberliga Westfalen ging schlussendlich als Sieger vom Platz.

SpVg Schonnebeck: Lingk - Winking (62. Denker), Bloch, Kern (72. Mourtala), Kuhlmann (46. Küper) - Skuppin (72. Brünen), Geisler (46. Brazhko), Kehrmann (62. Fleer), Golubytskij - Korytowski (62. Yeboah), Brandner ASC 09 Dortmund: Mroß - Franke, Simic (72. Rausch), Friedrich (81. Kolberg), Stuhldreier - Urban (72. Warschewski), Wilkesmann (62. Münzel), Kojic (72. West) - Kallenbach (72. Weiß), Vaitkevicius (46. Morina), Podehl (62. Opokul Schiedsrichter: Daniel Schierok Tore: 0:1 Podehl (19.), 0:2 Kallenbach (36.), 0:3 Morina (54.), 1:3 Fleer (78.)

„Nach dem 0:3 hat die Truppe nicht aufgesteckt und aufgrund der großen Anzahl an Torchancen hätten wir das Spiel sogar noch drehen können. Unterm Strich war es jedoch ein ordentlicher Test gegen einen starken Gegner, der sehr selbstbewusst aufgetreten ist. Wir haben uns sehr gut verkauft und es war genau der Schritt, den wir brauchten. Uns wurden ein paar Fehler aufgezeigt, die wir gegen einen so starken Gegner auch aufgezeigt bekommen haben wollten. Wir sind mit unserem neuen System gut dabei und es passt schon vieles zusammen”, bilanzierte Tönnies.

Um diese Fehler abzustellen, bleibt dem Tabellenvierten der Oberliga Niederrhein noch ein wenig Zeit. Für die SpVg Schonnebeck endet die Winterpause am 18.02. (15 Uhr). Dann nämlich werden die Essener beim 1. FC Kleve zu Gast sein.