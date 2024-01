Nach dem zweiten Platz bei der Essener Hallenstadtmeisterschaft absolvierte Oberligist SpVg Schonnebeck die ersten Testspiele – mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Der Essener Oberligist SpVg Schonnebeck feierte am Mittwochabend einen Achtungserfolg. Beim Regionalligisten FC Schalke 04 II verdienten sich die Schwalben ein 1:1 (0:0)-Remis. Für die jungen Knappen war es die Generalprobe vor dem Wiederbeginn der Regionalliga (mittlerweile abgesagt), deshalb ist dieses Ergebnis für Schonnebeck umso höher zu bewerten.

Thorben Kern brachte die Gäste in der 60. Minute sogar in Führung. In der Schlussviertelstunde erzielte Schalkes Joey Müller, der schon bei den Profis zum Einsatz kam, den Treffer zum 1:1-Endstand.

SpVg-Trainer Dirk Tönnies zeigte sich mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. "Wir haben ein neues System ausprobiert, was natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden war. Das hat aber direkt hervorragend geklappt. Wir waren in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und hätten da sicherlich eine Führung mit zwei, drei Toren verdient gehabt, auch wenn Schalke zehn Minuten vor der Pause etwas besser ins Spiel fand", erklärte Tönnies.

Der Trainer weiter: "Nach der Halbzeit hat Schalke mächtig Druck gemacht, da hatten wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite. In dieser Phase sind wir 1:0 in Führung gegangen, das Gegentor fällt dann durch einen Freistoß. Lukas Korytowski hatte in der letzten Minute sogar noch die Riesen-Chance zum 2:1, die er leider nicht nutzen konnte."

Gegen einen starken Gegner wie Schalke so viele Torchancen, so eine gute Aggressivität und Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte zu haben, war sehr gut. Da haben wir ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Dirk Tönnies.

Das Fazit von Tönnies fiel durchweg positiv aus: "Gegen einen starken Gegner wie Schalke so viele Torchancen, so eine gute Aggressivität und Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte zu haben, war sehr gut. Da haben wir ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht."

Einen Tag zuvor hatte der Oberligist ebenfalls ein Testspiel bestritten: Gegen den Landesligisten BW Mintard setzte es am heimischen Schetters Busch eine 1:2 (0:1)-Niederlage. Torjäger Calvin Küper (60.) erzielte den einzigen Treffer für die Tönnies-Elf. Trotz der Pleite zeigte sich der 49-Jährige mit der gezeigten Leistung nicht unzufrieden:

"Wir hatten 80 Prozent Ballbesitz gegen einen sehr tiefstehenden Gegner, der gut organisiert war. Es hat etwas an Durchschlagskraft gefehlt. Somit konnten wir uns nicht die Anzahl an Torchancen erspielen, die wir uns erhofft hatten. Der Gegner war sehr effektiv. Man hat den Jungs angemerkt, dass nach den schweren Witterungsbedingungen und der Hallensaison auf dem Platz noch nicht alles funktionierte. Das Ergebnis ist kein Beinbruch, das war völlig in Ordnung für den ersten Test."