Am kommenden Montag findet der vorletzte Spieltag der Saison in der Oberliga Niederrhein statt. Der direkte Vergleich macht dabei jedes Rechenspiel extrem kompliziert.

Noch zwei Spieltage gibt es in der Oberliga Niederrhein. Mit Teutonia St. Tönis, dem Cronenberger SC, dem SC Düsseldorf-West, der Spvgg. Sterkrade-Nord, dem FC Kray, dem FSV Duisburg, den Sportfreunden Niederwenigern und dem SC Velbert kämpfen acht Teams gegen die noch vier offenen Abstiegsplätze. Der 1. FC Mönchengladbach muss bereits sicher runter, der TV Jahn Hiesfeld zieht sich freiwillig zurück. Union Nettetal und TuRU Düsseldorf haben den Klassenerhalt bereits sicher.

Mit einem Sieg am Wochenende kann die DJK Teutonia St. Tönis (gegen den 1. FC Mönchengladbach) den Klassenerhalt perfekt machen. Sollten dann auch der Cronenberger SC (gegen Niederwenigern), Düsseldorf-West (in Kray) und die Spvgg Sterkrade-Nord (gegen Hiesfeld) gewinnen, wäre alles entschieden und der FC Kray, der FSV Duisburg, Niederwenigern und der SC Velbert stünden als Absteiger fest. Doch ab jetzt wird es richtig kompliziert. Schließlich entscheidet bei Punktgleichheit nicht das Torverhältnis über Abstieg und Klassenerhalt, sondern der direkte Vergleich.

Der direkte Vergleich als entscheidendes Kriterium bei Punktgleichheit wurde eingeführt, um etwaigen Manipulationen durch Nicht-Antritte oder absurd hohen Siegen am letzten Spieltag vorzubeugen.

Beispiel SC Velbert. Sollte die Elf von Trainer Ralf vom Dorp in Duisburg verlieren, steht der Klub als Absteiger fest. Sollte Sterkrade-Nord als Siebtplatzierter noch einholbar sein und beide Teams am Saisonende auf die gleiche Punktzahl kommen, gibt es zwischen beiden Teams ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz, weil der direkte Vergleich ausgeglichen ist (Ergebnisse: 3:1 und 1:3). Sollten am Saisonende Kray, Sterkrade-Nord und der SC Velbert bei 33 Punkten stehen, entscheidet der direkte Vergleich zwischen allen drei Teams.

Aus diesen Spielen untereinander haben alle Teams sechs Punkte geholt und das Torverhältnis aus dem direkten Vergleich zählt. Dort ist der FC Kray mit 7:11 Toren im Hintertreffen, Sterkrade-Nord (9:7) und der SC Velbert (10:8) haben das gleiche Torverhältnis (+2) und die Anzahl der geschossenen Tore aus diesen Duell würden dem SC Velbert die Klasse sichern.

Kommen dann auch noch die Sportfreunde Niederwenigern auf 33 Punkte, werden die direkten Duelle von allen vier Teams gezählt. Dort würde sich Niederwenigern mit 12 Punkten gegen Sterkrade-Nord (9), Kray (9) und den SC Velbert (6) durchsetzen.

Sie sehen, eine Prognose ist kaum möglich, es wird sehr spannend.