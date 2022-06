Oberliga Niederrhein: Wichtiger Kray-Sieg, zwei Teams retten sich, zwei Absteiger fix

In der Abstiegsrunde der Oberliga Niederrhein stand am Montag der vorletzte Spieltag der Saison an. Er brachte mehrere Entscheidungen.

Cronenberger SC - SF Niederwenigern 4:1

Jubel auf der einen, Ernüchterung auf der anderen Seite. Denn während Cronenberg den Klassenerhalt mit dem deutlichen Sieg perfekt machte, herrscht bei den Sportfreunden Gewissheit: Sie steigen in die Landesliga ab. Vier Punkte Rückstand sind nicht mehr aufzuholen. Julian Kanschik (34.), Timo Leber (52.), Gianluca Cirillo (74.) und Phil Knop (86.) trafen für den CSC. Marc Gotzeina hatte zwischenzeitlich mit dem Anschlusstor für Hoffnung bei Niederwenigern gesorgt (55.).

FC Kray - SC Düsseldorf-West 3:0

Nach zuletzt drei deutlichen Niederlagen haben die Krayer die Kurve bekommen und sind auf einen Nichtabstiegsplatz gesprungen. Dank eines Blitzstarts - Niko Bosnjak traf in der Anfangsminute -, Calvin Minewitsch (77.) und Bosnjaks zweitem Treffer (86.) zog der FCK am SC West vorbei und schickte die Düsseldorfer auf einen Abstiegsplatz. Kray steht nun einen Punkt über dem Strich, die Landeshauptstädter einen Punkt darunter. Den Klassenerhalt hat Düsseldorf aber in der eigenen Hand, da sie am kommenden Wochenende gegen den FSV Duisburg spielen und vorbeiziehen können.

SpVgg Sterkrade-Nord - Jahn Hiesfeld 3:4

Während die Hiesfelder den Klassenerhalt schon vor Anpfiff sportlich sicher hatten, sich aber aus der Oberliga zurückziehen, hätte Sterkrade-Nord einen großen Schritt zum Klassenerhalt gehen können. Doch nach einem Drama rutschten die Gäste wieder in die rote Zone. Denn sie verspielten eine 2:0-Führung, die Damian Schlootz (32., 37.) herausgeschossen hatte. Samuel Addai (52.), Tevfik Kücükarslan (77.) und Ahmed Uzun (85., 89.) kippten die Partie noch. Zwischenzeitlich traf Christian Biegierz für die SpVggzum 3:3 (86.) - was für eine irre Schlussphase. Die Oberhausener haben nun zwei Zähler Rückstand, müssen kommende Woche punkten und selbst auf Schützenhilfe hoffen.

Union Nettetal - TuRU Düsseldorf 0:4

Das Duell der bereits geretteten Teams konnten beide Mannschaften ganz entspannt angehen, es ging höchstens um Prestige für den ersten Platz in der Abstiegsrunde. Petar Popovic brachte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung (25.). Nach der Pause erhöhte Tsukasa Yakumaru (54.), dann sorgte Popovic mit seinem zweiten Treffer für das 3:0 (86.). Den Endstand markierte Alan Passos (81.). Vor dem letzten Spieltag führt TuRU die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf Nettetal an.

Teutonia St. Tönis - 1. FC Mönchengladbach 4:1

Die Teutonia schlug das abgeschlagene und -gestiegene Schlusslicht deutlich und beseitigte letzte Zweifel am Ligaverbleib. Ein Doppelpack von Brian Dollen (6., 30.) brachte St. Tönis in Führung, in der zweiten Halbzeit erhöhten Dominik Dohmen (57.) und Leonard Bajraktari (64.). Niclas Hoppe sorgte immerhin noch für Ergebniskosmetik (75.).

FSV Duisburg - SC Velbert 3:0

Vor Anpfiff war die Chance nur noch minimal, nach der Partie ist klar: Der SC Velbert spielt ab nächster Saison in der Landesliga. Der FSV ließ dem "Club" keine Chance, neben Doppelpacker Boran Sezen (11., 73./FE) traf Emre Sahin (71.). Während Velbert absteigt, ist der FSV zwar noch nicht gerettet, aber ein Gewinner des Spieltags. Die Duisburger stehen punktgleich über dem Strich. Sie müssen allerdings kommende Woche gegen SC Düsseldorf-West ran und würden bei einer Niederlage auf einen Abstiegsplatz fallen.

Die Partien des Saisonfinals am kommenden Wochenende im Überblick

Samstag, 11. Juni, 18 Uhr

1. FC Mönchengladbach - TuRU Düsseldorf

Sonntag, 12. Juni, 15 Uhr

SC Velbert - Jahn Hiesfeld

FSV Duisburg - SC Düsseldorf-West

FC Kray - Cronenberger SC

Teutonia St. Tönis - SF Niederwenigern

Union Nettetal - SpVgg Sterkrade-Nord