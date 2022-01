136

Testspiele am Samstag WSV vor Zuschauern, RWE ohne Fans

Rot-Weiss Essen und der Wuppertaler SV bestreiten am Samstag jeweils ein Testspiel, bevor für RWE am Montag und den WSV am Sonntag der Flieger Richtung Türkei-Trainingslager startet.