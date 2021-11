OL NR: Auf den FC Kray wartet ein harter Brocken

Der FC Kray empfängt am Mittwochabend die Sportfreunde Baumberg. Die Gäste aus Monheim befanden sich zuletzt im Aufwind.

Knapp zwei Wochen ist Damian Apfeld mittlerweile Trainer des FC Kray und erfolgreicher hätte sein Start nicht sein können. Mit zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen befinden sich die Essener mittlerweile schon auf einer kleinen Erfolgswelle.

Dennoch hat er nach dem 2:1-Heimsieg gegen die Spvgg Sterkrade-Nord am vergangenen Sonntag den Finger in die Wunde gelegt. „Wir müssen uns am Mittwoch in allen Bereichen steigern“, sagte Apfeld deutlich. „Wir werden im Spielaufbau bessere Lösungen finden müssen, als wir dies am Sonntag getan haben. Wir wollen und werden weitaus griffiger sein und müssen zuerst einmal unsere Spielidee aufs Feld bringen.“

Am Mittwoch empfangen die Essener die Sportfreunde Baumberg in der KrayArena zum Nachholspiel. Die Partie wurde wegen der Corona-Quarantäne der Monheimer abgesagt. Ohnehin war ihr Saisonstart mit drei Niederlagen zum Start denkbar schlecht. Mittlerweile hat sich die Mannschaft von Trainer Salah El Halimi mittlerweile auf Platz elf nach vorne gearbeitet. Das liegt auch daran, dass die Baumberger zuletzt drei Spiele in Folge gewonnen haben.

„Uns erwartet Mittwoch ein harter Brocken; eine Mannschaft mit enormer Qualität, die dies speziell in den letzten 3 Spielen gezeigt hat, die allesamt zu Null gewonnen werden konnten. Aber auch wir haben jetzt 2 Siege aus den letzten beiden Spielen geholt und dementsprechend ist unser Selbstvertrauen sicher nicht weniger geworden“, sagt Apfeld.

Weiterhin keine Verbesserung gibt es allerdings an der Verletztenfront zu vermelden. Neben Thorben Kern und Max Fleer, fehlen nach wie vor der rotgesperrte Marcel Rosbach, sowie die angeschlagenen Emir Alic und Duc Anh Nguyen Nhu. Bei Alkan Talas, der am Sonntag verletzt ausgewechselt werden musste, wird sich kurzfristig entscheiden, ob ein Einsatz möglich ist.