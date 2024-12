Der Mülheimer Landesligist hat einige Wochen nach der Trennung von David Odonkor einen neuen Cheftrainer gefunden.

Kurz vor der Winterpause hat die DJK Blau-Weiß Mintard einen neuen Cheftrainer verpflichtet: Der Tabellen-Siebte der Landesliga Gruppe 2 am Niederrhein stellte mit Marco Guglielmi einen alten Bekannten als Cheftrainer vor. Marcos Bruder Manuel Guglielmi wird als Co-Trainer fungieren.

"Zuerst einmal möchten wir uns ganz herzlich bei Thomas Cvetkovic und Daniel Molitor dafür bedanken, dass sie so spontan das Ruder übernommen haben und in der schwierigen Situation alles für Mintard gegeben haben. Die beiden haben einen tollen Job gemacht. Das Interimstrainer-Duo wird, wie vereinbart, bis zum letzten Meisterschaftsspiel dieses Jahres gegen Adler Union Frintrop noch an der Seitenlinie stehen. Danach übernehmen Marco und Manuel Guglielmi", erklärt Mintards Sportchef Thorsten Ketzer.

Ketzer sagte weiter: "Wenn Marco Guglielmi auf dem Markt ist, dann wäre es fahrlässig, sich nicht mit ihm zu befassen. Bei Marco wissen wir, was wir bekommen. Er kennt den Verein, Teile der Mannschaft und ist natürlich auch gut vernetzt. Dazu schätzen wir seine akribische Arbeit. Ihm wird als Co-Trainer sein Bruder Manuel zur Seite stehen, der ebenfalls eine Menge Fachwissen mitbringt."

Marco Guglielmi ist wahrlich kein unbekanntes Gesicht in Mintard: 2013 wechselte er von der SpVg Schonnebeck II das erste Mal als Trainer in die Aue. Bereits in seiner ersten Saison führte er die Mintarder von der Kreisliga A in die Bezirksliga. "Das war wirklich eine tolle Zeit", resümiert der gebürtige Essener.

Hier kenne ich alle, ich weiß wie der Verein tickt. Auch in der Mannschaft sehe ich viel Potenzial. Ich möchte gerne das alte "Mintard-Feeling" wieder zurückbringen. Der Verein ist ein Familien-Verein, wo die Menschen gerne hinkommen und Fußball gucken - und wir wollen ihnen ehrlichen und guten Fußball bieten Marco Guglielmi

Nach drei erfolgreichen Jahren in Mülheim-Mintard verschlug es Guglielmi schließlich in die Landesliga zum ESC Rellinghausen. 2018 kehrte er erneut zurück. Noch in der gleichen Saison gelang Guglielmi der nächste Aufstieg mit Mintard. Nach einem Jahr als Landesliga-Coach wechselte er schließlich von der Trainerposition in die sportliche Leitung bei den Mülheimern. 2021 führte Guglielmis Weg ihn wieder nach Essen. Als Coach bei SuS Haarzopf feierte er 2023 mit dem Verein den Aufstieg von der Kreis- in die Bezirksliga.

"Ich freue mich wirklich sehr auf die neue Aufgabe in Mintard. Ich mag die Anlage und die Leute. Der Kontakt ist nie wirklich abgerissen. Mein Sohn spielt hier schon seit ein paar Jahren in der Jugend und ich selbst bei den Altherren. Hier kenne ich alle, ich weiß wie der Verein tickt. Auch in der Mannschaft sehe ich viel Potenzial. Ich möchte gerne das alte "Mintard-Feeling" wieder zurückbringen. Der Verein ist ein Familien-Verein, wo die Menschen gerne hinkommen und Fußball gucken - und wir wollen ihnen ehrlichen und guten Fußball bieten", sagt der 49-jährige Guglielmi selbst über seine erneute Rückkehr nach Mintard.