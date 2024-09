Arminia Klosterhardt kommt einfach nicht in Tritt. Auch nach dem 6. Spieltag in der Landesliga 2 am Niederrhein bleiben die Oberhausener Tabellenletzter.

Kellerduell an der Ardelhütte: Die SG Schönebeck empfing Arminia Klosterhardt. Nach 90 Minuten triumphierten die Essener über die Oberhausener - 3:1! Nach sechs Spielen hat die SGS sieben und die Arminia einen Punkt auf dem Konto.

"Das sind drei enorm wichtige Punkte. Endlich haben wir uns mal für den Aufwand, den wir betreiben, auch belohnt. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel über weite Strecken kontrolliert und nur sehr wenig zugelassen. Beim Anschlusstreffer zehn Minuten vor dem Ende hatten wir nicht den nötigen Zugriff. Wir sind aber konzentriert geblieben und haben durch Soheib Benhamzas tolles Tor alles klar gemacht. Wir sind sehr zufrieden", sagte Olaf Rehmann, Coach der Schönebecker.

Marcel Landers, Trainer der Klosterhardter, war am Sonntag beruflich verhindert und wurde durch seinen Co-Trainer Norman Seitz an der Seitenlinie vertreten. "Das ist natürlich auch unglücklich in unserer Situation. Aber der Beruf geht nun mal vor", meinte Andre Stange.

Viel mehr als die Abwesenheit des Trainers verärgerte den Arminia-Sportchef die zweite Hälfte der Klosterhardter. "Der erste Durchgang war in Ordnung. Aber in der zweiten Halbzeit habe ich Auflösungserscheinungen gesehen. Wir sind jetzt in einer Saisonphase, in der wir aufs Maul kriegen. Jetzt bewahrheitet sich einfach das, was ich den Jungs schon nach der Klatsche in Essen-Überruhr gesagt habe. Wir haben das Spielglück fahrlässig aus der Hand gegeben. Diese sich wieder zu erarbeiten, wird alles andere als einfach sein", meinte Stange.

Zu allem Überfluss verletzte sich noch Samuel Zegadlo (Außenknöchel gebrochen, Anm. d. Red.) und Niklas Gehrmann sah die Rote Karten.

"Das kommt noch alles hinzu. Samuel wird uns viele Wochen fehlen, Niklas ist eingewechselt worden und macht sich seinen ordentlichen Kurz-Auftritt durch einen Ballwurf in Richtung eines gegnerischen Spielers zunichte", erzählt Stange.

Wie soll es bei der Arminia weitergehen? Definitiv mit Trainer Landers. Das betonte Stange: "Ansonsten müssen wir jetzt jeden Stein umdrehen. Wir müssen die Ruhe bewahren und die Gesamtsituation analysieren."