Der FC Kray hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Und der Name des neuen Spielers kann sich sehen lassen.

Noch vor dem 3. Spieltag (Sonntag, 1. September, 15 Uhr) gegen den PSV Wesel-Lackhausen hat der FC Kray seinen Kader verstärkt. Mit einem Ex-Profi.

Mittelfeldspieler Florian Abel, ehemaliger Kapitän des Regionalliga-Aufsteigers KFC Uerdingen wechselt in die KrayArena. Abel ist, mit Blick auf seine Vita, für die Landesliga ein echter Transferkracher!

Mit der Erfahrung von einem Zweitligaspiel, zwölf Drittligapartien, 79 Regionalligabegegnungen und mehr als 200 Spielen in der Oberliga verfügt der 35-Jährige über eine große Routine. Er spielte bei Traditionsklubs wie KFC Uerdingen, Rot-Weiß Oberhausen, Wuppertaler SV, Alemannia Aachen und 1. FC Bocholt. Zudem war er auch für den SV Sonsbeck und TuRU Düsseldorf am Ball. Nun erweitert Abel seine Vita mit der Station FC Kray.

"Besser spät als nie. Das trifft das Ganze auf den Punkt", sagte Abel nach seiner Vertragsunterzeichnung.

Die Verpflichtung von Florian Abel ist für uns eine Riesensache. Ein Dank an den Sportvorstand und die sportliche Leitung, dass es uns gelungen ist, einen solchen Spieler zu verpflichten. Florian ist ein sehr angenehmer Typ mit einer tollen Vita, der dazu auch charakterlich voll in unsere Mannschaft passt. Bartosz Maslon

"Ich konnte am Freitagmorgen endlich meinen Vertrag beim KFC Uerdingen auflösen und kann nun dieses Kapitel schließen. Ich freue mich nun beim FC Kray unterschrieben zu haben und auch auf das, was nun kommt. Ich hatte vom ersten Tag der Kontaktaufnahme an ein total positives Gefühl. Die Gespräche mit Bartosz Maslon, Arian Kadrijaj und Dennis Blasczyk waren sehr gut. Diese ersten positiven Gespräche wurden dann in weiteren Gesprächen mit Christoph Klöpper und Hartmut Fahnenstich bestätigt und mir wurde eine große Wertschätzung entgegengebracht, sodass es nun am Ende geklappt hat."

Mit Mittefeldspieler Youssef Kamboua kommt ein zweiter Spieler vom KFC Uerdingen zum FC Kray. Kamboua hatte die Essener erst in diesem Sommer Richtung Krefeld verlassen, konnte sich in der Regionalliga-Mannschaft aber nicht durchsetzen.

Auch Trainer Maslon zeigte sich ob der Verpflichtung von Florian Abel mehr als zufrieden. "Die Verpflichtung von Florian Abel ist für uns eine Riesensache. Ein Dank an den Sportvorstand und die sportliche Leitung, dass es uns gelungen ist, einen solchen Spieler zu verpflichten. Florian ist ein sehr angenehmer Typ mit einer tollen Vita, der dazu auch charakterlich voll in unsere Mannschaft passt. Er wird gut zu uns passen. Wir freuen uns auf ihn und heißen ihn beim FC Kray recht herzlich Willkommen."