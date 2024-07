Der VfB Bottrop hat auf dem Transfermarkt noch einmal zugeschlagen. Ein weiterer Spieler mit großer Oberliga-Erfahrung kommt ins Jahnstadion.

Zugang Nummer 19! Der VfB Bottrop macht auf dem Transfermarkt unermüdlich weiter.

"Wir haben noch einen Stürmer gesucht und diesen in Seyit Ersoy gefunden. Dieser Mann bringt viel Erfahrung mit und wird für unsere Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich eine große Bereicherung sein", freut sich Gündüz Tubay.

Der erste Vorsitzende lobt mit diesen Worten nämlich Seyit Ersoy, der von der Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 zum Landesliga-Aufsteiger VfB Bottrop wechselt.

Ersoy dürfte vielen Beobachtern der Oberliga Westfalen ein Begriff sein. Hier erlebte er im Trikot des SV Schermbeck seine beste Zeit. In der damaligen NRW-Liga traf er für Schermbeck in vier Spielzeiten satte 43 Mal ins Schwarze.

Insgesamt blickt der mittlerweile in die Jahre gekommene Ersoy auf 219 Oberligaspiele, in denen er 77 Tore schoss. "Seyit ist zwar 36 Jahre alt, aber wenn man ihn spielen sieht, dann denkt man, dass da ein 25-jähriger Kerl herumläuft", sagt Tubay. Schon am Sonntag (14. Juli, 16 Uhr) könnte Ersoy im Testspiel im heimischen Jahnstadion gegen den Mülheimer FC sein VfB-Debüt feiern.

Die Transferbewegungen beim VfB Bottrop in der Übersicht

Zugänge: Seyit Ersoy (SW Wattenscheid), Aldin Kljajic (Türkspor Dortmund), Luka Bosnjak, Dawid Pawlowski (beide TVD Velbert), Mick Matthes (TVD Velbert), Muhammed Aksu (SV Genc Osman Duisburg), Tobias Tatzel (TSV Wachtendonk-Wankum), Kaan Semiz (SG Unterrath), Deniz Michalik (Arminia Klosterhardt), Enes Bilgin (Duisburger FV), Ali Al-Hakim (SV Genc Osman Duisburg), Fatih Coban (FC Marl), Hussein Alameddine (FSV Duisburg), Andrew Appiah (SV Hönnepel-Niedermörmter), Jesse Okoye (SV RW Wülfrath), Vitalij Nazarov (VfB Frohnhausen), Arda Aydinkaptan (Fortuna Bottrop), Jerome Sabrowski (Arminia Klosterhardt), Gino Pöschl (VfL Grafenwald)

Abgänge: Delowan Nawzad (SV RW Deuten), Tarek El Meshai (SV RW Deuten), Yusef Allouche (SC 20 Oberhausen), Hussein Solh (SC 20 Oberhausen), Kudret Kanoglu (SC Reken), Danny Steinmetz (SV Scherpenberg), Samet Kanoglu (Arminia Klosterhardt), Berkan Turp (YEG Hassel), Olcay Yilmaz (Lüner SV), Philipp Demler.

Vertragsverlängerungen: Joel Frenzel, Tom Gottemeier, Fred Ansah, Emre Aydin, Emre Köksal, Nusret Miyanyedi, Ahmet Jemaiel, Hüssein El-Moussa und David Gaida.