Die SpVGG Steele bleibt nach den Entscheidungsspielen gegen Bedburg-Hau in der Landesliga. Trainer Dirk Möllensiep schaut jetzt optimistisch auf die kommende Saison.

Nachdem der Klassenerhalt geschafft wurde, geht es für die SpVGG Steele 03/09 jetzt darum, eine erneute Zitter-Saison zu vermeiden. Steele-Trainer Dirk Möllensiep hat jetzt die Vorbereitung, um eine dafür gewappnete Mannschaft zu formen.

Steele geht in der kommenden Spielzeit in das sechste Landesliga-Jahr. Das beste Ergebnis war in dieser Phase der siebte Tabellenplatz. Ein einstelliger Tabellenplatz wäre daher sicherlich ein Erfolg für die Essener.

"Wir kommen aus einer sehr langen und harten Saison. Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs. Allerdings bin ich davon überzeugt, dass die nächste Saison mindestens genauso schwer wird. Die Liga ist meiner Meinung nach noch ausgeglichener. Falls wir uns um den zehnten Tabellenplatz herum positionieren, wäre ich sehr zufrieden. Jeder Platz darüber wäre natürlich ein toller Erfolg", erklärte Trainer Möllensiep.

Die vergangene Saison war sicherlich eine Zerreißprobe für alle Beteiligten. Möllensiep ist aber zuversichtlich, dass seine Spieler davon profitiert haben: "Ich denke, dass die Situation der Mannschaft geholfen hat. Es hat uns noch enger zusammen geschweißt. Ein großer Teil des Teams bleibt. Ich habe die Leidenschaft innerhalb der Truppe gespürt. Das hat uns definitiv nach vorne gebracht.

Der Coach ist davon überzeugt, eine solidere Saison spielen zu können. So sagte er: "Wir haben den Kader deutlich verjüngt. Das tut uns gut. Wir haben sicherlich das Potenzial, eine ruhigere Saison spielen zu können. Wir müssen konstanter werden und unnötige Fehler vermeiden. Das hat uns leider viele Punkte gekostet."

Die Neuen sollen Verantwortung übernehmen und die älteren Spieler fordern Trainer Dirk Möllensiep

Lachend ergänzte der 54-Jährige: "Außerdem steigen nächste Saison nur drei Teams ab. Das könnte uns natürlich auch helfen." In der letzten Spielzeit waren es vier Absteiger.

Die aktuelle Kadersituation analysierte der Coach wie folgt: "Wir haben leider auch den ein oder anderen Leistungsträger verloren. Die Jungs werden uns fußballerisch, aber auch menschlich fehlen. Ich bin mir aber sicher, dass unsere Neuzugänge die Verluste wieder auffangen können. Es kommen insgesamt vier Jungs im Alter von 18 und 22. Die Neuen sollen Verantwortung übernehmen und die älteren Spieler fordern."

Für die SpVGG Steele geht es am 26. Juli in ein zweitägiges Trainingslager im Sauerland. "Wir wollen taktisch flexibler werden und neue Formationen einstudieren. Das Team ist auf den Außenpositionen stärker geworden, das wollen wir auch taktisch nutzen", erklärte Dirk Möllensiep.