Blau-Weiß Mintard hat den siebten Neuzugang für die anstehende Landesliga-Niederrhein-Saison vorgestellt. Er kommt mit 23 Scorern im Gepäck.

Blau-Weiß Mintard hat den siebten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 21-jährige Mohamad Ali Abozu Hamad kommt von der SG Osterfeld aus der Kreisliga B.

Der Flügelspieler soll den Achten der vergangenen Landesliga-Niederrhein-Saison in der kommenden Spielzeit verstärken. Abou Hamad absolvierte bereits elf Spiele für den SC 1920 Oberhausen in der Bezirksliga.

"Mohamed ist ein junger Spieler, der über den ungewöhnlichen Umweg Kreisliga nun zu uns in die Landesliga gefunden hat. Er hat eine gute Ausbildung in der Jugend genossen und auf Niederrheinliga-Niveau gespielt. Zudem hat uns Mohamed im Probetraining überzeugen können. Bei uns möchte er die Chance, aus der Kreisliga herauszukommen, nutzen und sich beweisen", erklärt der Sportliche Leiter Thorsten Ketzer über den 21-Jährigen.

In der Jugend lief er bereits für die SF Hamborn und die SSVg Velbert auf. In der vergangenen Saison bereitete er zehn Tore vor und schoss 13 selbst. Das Ganze gelang ihm innerhalb von 24 Spielen.

Laut Abou Hamad selbst hat ihn vor allem das Probetraining überzeugt: "Ein Freund von mir hat mir Mintard ans Herz gelegt und von den Anfragen, die ich bekommen habe, hat mir Mintard am ehesten zugesagt. Nachdem ich mich intensiv mit dem Verein auseinandergesetzt habe, war mir klar, dass ich hier unbedingt spielen möchte. Die Einblicke im Probetraining haben mich schließlich in meiner Entscheidung bestärkt", erklärte er.

Mohamed ist ein junger Spieler, der über den ungewöhnlichen Umweg Kreisliga nun zu uns in die Landesliga gefunden hat. Er hat eine gute Ausbildung in der Jugend genossen und auf Niederrheinliga-Niveau gespielt. Thorsten Ketzer

Mit den Transfers verstärkt sich Mintard weiter für die kommende Spielzeit in der Landesliga Niederrhein. In der letzten Saison erreichte Blau-Weiß den achten Platz. Am Ende erreichten sie 55 Punkte.