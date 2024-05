Der SC Westfalia Herne bastelt nach dem Aufstieg in die Westfalenliga weiter an seinem zukünftigen Kader. Ein Stürmer hat nun unterschrieben.

Trainer Christian Knappmann und Sportchef Marcus Piossek begrüßen den nächsten Zugang beim SC Westfalia Herne.

Bernard Gllogjani wechselt vom TuS Hannibal Dortmund an das Schloss Strünkede in Herne. In der laufenden Saison hat der 27-jährige Stürmer in der Landesliga für Hannibal in 20 Spielen 26 Mal ins Schwarze getroffen.

"Bernard hat sehr gute Abschlussqualitäten. Ihn zeichnet vor allem der unbedingte Siegeswillen und sein unfassbarer Torriecher aus. Wir freuen uns, dass das geklappt hat", sagt Piossek.

Gllogjani spielte während seiner Laufbahn für ETB Schwarz-Weiß Essen, SpVgg Erkenschwick, SVSchermbeck, FC Roy und TuS Hannibal. Seine Statistik bis hier hin: 191 Spiele und 106 Tore! Coach Knappmann sagt: "Seine Quote ist hervorragend. Ich bin davon überzeugt, dass Bernard auch in der Westfalenliga seine Buden machen und uns weiterhelfen wird."

Westfalia Herne: Knappmann will zurück in die Oberliga - mit 22-Mann-Kader

Ex-Profi Knappmann ist im vergangenen Winter nach Herne zurückgekehrt, um die Westfalia dorthin zu bringen, wo sie einmal war: In die Oberliga Westfalen. "Für die Westfalenliga haben wir einen Zweijahres-Plan. Aber klar: Ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, dass wir nicht schon im ersten Jahr oben mitspielen wollen. Wir müssen nicht aufsteigen, wollen es aber versuchen."

Mit 20 Feldspielern und zwei Torhütern will Knappmann in die Saison 2024/2025 gehen. "Wir sind schon sehr weit in unserer Kaderplanung. Uns fehlen noch zwei bis drei Spieler. Da befinden wir uns auch in zielführenden Gesprächen", verrät Knappmann. Mit Kaan Coskun (SV Sodingen), Daniel Dudek (SG Wattenscheid 09) und nun Gllogjani (TuS Hannibal) konnte Westfalia Herne schon drei neue Spieler präsentieren.

In der laufenden Saison, in der die Westfalia zwei Spieltage vor Schluss acht Punkte vor der Konkurrenz liegt, geht es noch gegen Vestia Disteln (Montag, 20. Mai, 15 Uhr) und Schwarz-Weiß Wattenscheid 08 (Sonntag, 26. Mai, 15 Uhr).