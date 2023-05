Landesluga: Sterkrade-Nord - "Wir müssen in den Schalke-Modus schalten!"

Sterkrade-Nord steckt im Abstiegskampf der Landesliga. Am Wochenende unterlagen die Oberhausener mit 1:4. Der Trainer ist stinksauer.

Einen Spieltag vor Schluss, nach dem 1:4 beim TuS Fichte Lintfort, steht die Spielvereinigung Sterkrade auf einem Abstiegsplatz der Landesliga Niederrhein 2.

Bitter für die Oberhausener: Es wäre ein Doppel-Abstieg für den letztjährigen Fünftligisten.

RevierSport hat vor dem letzten Spieltag, Nord trifft auf den Vorletzten SV Genc Osman Duisburg, mit Sven Schützek, Trainer der "Nordler" gesprochen.

Sven Schützek, 1:4 und das bei Ihrem Ex-Klub TuS Fichte Lintfort: Wie sehr hat das vergangene Wochenende wehgetan?

Ja, sehr. Das war ein Spiel zum Vergessen. Wir haben ohne Leidenschaft, ohne Intensität agiert. So darfst du dich einfach nicht vorstellen. Und zwar niemals.

Was verlangen Sie jetzt von der Mannschaft?

Ich war Spieler, Torhüter, und weiß, dass kein Spieler gerne absteigt. Ich verlange von den Jungs gegen Genc Osman einfach eine totale Einsatzbereitschaft. Wir wollen das Ding am letzten Spieltag für uns entscheiden. Wir werden die Chance bekommen und müssen es nutzen. Ich denke, dass alle am vergangenen Wochenende Schalke gesehen haben. Wir müssen in diesen Modus schalten! Das ist mein Klub! Sie haben bis zum Umfallen gekämpft, sie haben gekämpft um die Bundesliga. Ich verlange von meinen Jungs, dass sie genauso um die Landesliga kämpfen.

Sterkrade-Nord könnte am kommenden Wochenende das zweite Mal in Folge absteigen: Wie schlimm wäre das für den Verein?

Ein Abstieg wiegt immer schwer. Aber damit beschäftigen wir uns nicht. Ich hoffe, dass am kommenden Wochenenden alle Spieler, alle Sterkrader Fans bereit sind, um das große Ziel zu erreichen. Und das ist: Die Landesliga zuhalten. Ich will jetzt gar nicht groß an die Jungs appellieren oder dergleichen: Jeder soll einfach sei Bestes geben. Denn niemand steigt doch gerne ab.