Die Spielvereinigung Sterkrade-Nord erlebte eine desaströse Saison 2023/2024. Diese Serie konnten die Oberhausener nicht einmal zu Ende spielen.

Noch in der Saison 2021/2022 war die Spielvereinigung Sterkrade-Nord in der Oberliga Niederrhein aktiv und hinter Rot-Weiß Oberhausen der zweitbeste Klub der Stadt. Rund zwei Jahre später sieht alles anders aus.

In der laufenden Landesliga-Spielzeit 2023/2024 zogen die Nord-Verantwortlichen die Mannschaft vorzeitig vom Spielbetrieb zurück und zeigten sich von der Mannschaft enttäuscht - RevierSport berichtete. Der Verein wird einen Neuanfang in der Bezirksliga wagen. Und dieser Neuaufbau nimmt langsam Konturen an.

Dennis Charlier, der zwischen 2018 und 2021 schon als Co- und Chef-Trainer für den Klub tätig war, kehrt als Sportchef zurück. "Dennis kümmert sich mit mir um die Kaderzusammenstellung. Wir sind da jetzt schon sehr aktiv und haben viele Ideen", erzählt Oguzhan Cuhaci gegenüber RevierSport.

Cuhaci? Richtig. Einst war der 33-jährige Kapitän der Sterkrader, bis er in den sportlichen Planungen von Ex-Trainer Sven Schützek keine Rolle mehr spielte und im vergangenen Sommer zum SV Genc Osman Duisburg wechselte. Diesen verlässt Cuhaci wieder und wird neuer Trainer bei der Spielvereinigung Sterkrade-Nord.

Wir spielen schließlich in Zukunft in der Bezirksliga. Da werden wir nicht auf Real Madrid mit 70 Prozent Ballbesitz treffen. Da kommt jeder Gegner über den Willen und die Leidenschaft. Wir müssen einfach die größte Leidenschaft an den Tag legen Oguzhan Cuhaci

"Ich möchte endlich Erfahrungen als Trainer sammeln. Diesen Schritt wollte ich schon in der Vergangenheit geben und jetzt hat sich diese tolle Möglichkeit ergeben. Ich bin voller Tatendrang und davon überzeugt, dass wir einen schlagkräftigen Kader zusammenstellen werden", betont Cuhaci, der über 170 Oberligaspiele auf dem Buckel hat.

Ein Ziel für die neue Saison kann und will der neue Nord-Trainer noch nicht ausgeben. Doch er hat schon eine genaue Vorstellung, wie die Spielvereinigung unter seiner Regie agieren soll. Cuhaci: "Ich stehe auf jeden Fall für einen offensiven Fußball, in dem vorne sofort gepresst und der Gegner unter Druck gesetzt wird. Wir spielen schließlich in Zukunft in der Bezirksliga. Da werden wir nicht auf Real Madrid mit 70 Prozent Ballbesitz treffen. Da kommt jeder Gegner über den Willen und die Leidenschaft. Wir müssen einfach die größte Leidenschaft an den Tag legen."

Er ergänzt: "Wenn der Kader feststeht, dann werden wir auch ein Ziel ausgeben. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass das Ziel von Dennis und mir ist, den Verein in zwei bis drei Jahren zurück in die Landesliga zu führen."