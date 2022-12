LL NR 3: Adler Union Frintrop übertrifft Saisonziele "um ein Vielfaches"

Marcel Cornelißen wurde Essens Trainer des Jahres 2022. Der Coach von Adler Union Frintrop hat den Landesligisten überraschend an die Spitze geführt.

Adler Union Frintrop-Trainer Marcel Cornelißen über…

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 3:

Unser Fazit fällt absolut positiv aus, da gibt es nichts zu meckern. Wir hatten zwei Ausfallspiele, die uns ärgern, aber wenn einer im Juli gesagt hätte, dass wir da stehen, wo wir stehen… Das ist schlicht und ergreifend richtig gut. Wir haben nie spekuliert, unter den ersten zwei oder drei zu stehen. Wir wussten, dass wir eine gute Mannschaft haben und mithalten können und dass, wenn es perfekt läuft, wir eine ruhige Saison zwischen Platz sechs und acht haben werden. Gerade übertreffen wir unsere Ziele um ein Vielfaches.

…personelle Veränderungen in der Winterpause:

Es wird keinen Abgang und keinen Zugang geben. Es gibt keine Notwendigkeit. Alles, was wir machen, geht in Richtung Sommer und da haben wir die Zusagen fast aller Spieler, die wir halten wollen.

…die Ziele für 2023:

Die haben wir noch gar nicht definiert. Wir hatten uns für die letzten drei Spiele vorgenommen, auf Platz eins zu überwintern. Aber was wir uns genau vornehmen werden, werden wir noch mit der Mannschaft besprechen. Wir haben so wenig Druck, das ist eine absolute Luxussituation. Ich werde nicht raushauen, dass wir aufsteigen wollen. Das machen wir, wenn wir zwei Spiele vor Schluss sechs Punkte Vorsprung haben. Wir wollen Spiele gewinnen und gucken, was rauskommt.

…die Vorbereitung:

Vor der Hallenstadtmeisterschaft werden wir noch zweimal in die Soccerhalle gehen, aber nur just for fun. Eigentlich war der 17. Januar für den Vorbereitungsstart angedacht, durch das Nachholspiel gegen Velbert läuft es nun auf den 10. hinaus. Bis dahin machen wir wirklich nichts. Wir haben durch die kurze Sommerpause fast durchgespielt. Da ist es auch gut, wenn man sich nach der Weihnachtsfeier vier Wochen nicht mehr sieht. Was unsere Testspiele angeht, werden vor allem die Spiele gegen Schönebeck und Schonnebeck interessant.