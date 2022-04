Fußball-Landesligist Blau-Gelb Überruhr ist bereits abgestiegen, sorgte aber am vergangenen Spieltag für Furore. Trainer Murat Aksoy zeigte sich stolz.

Was für eine Überraschung! Blau-Gelb Überruhr fertigte den VfB Speldorf auswärts mit 7:2 ab und feierte am Montagnachmittag den erst zweiten Saisonsieg. Seit der 0:2-Pleite gegen Blau-Weiß Mintard in der Vorwoche stand der Essener Landesligist als erster Absteiger fest. Trainer Murat Aksoy sprach anschließend von einer "merkwürdigen Stimmung" in der Trainingswoche und hatte kein gutes Gefühl für die Auswärtspartie in Mülheim.

VfB Speldorf – BG Überruhr 2:7 (2:3) Tore: 1:0 Bel-Mustapha (5.), 1:1 Dos Santos (17.), 1:2 Beyer (27.), 2:2 Bel-Mustapha (32.), 2:3 Ahmet (45.), 2:4 Dos Santos (54.), 2:5 Dos Santos (59.), 2:6 Hillmann (75.), 2:7 Beyer (90.). Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot VfB (70.). Zuschauer: 151

Doch der Abstieg schien auf dem Platz keine Spuren hinterlassen zu haben. Ganz im Gegenteil – denn: BGÜ spielte in Speldorf wie entfesselt und fügte dem Tabellenachten mit einem Kantersieg erst die zweite Heimpleite der Saison zu. Der 34-jährige Aksoy strahlte nach der Leistung seiner Mannschaft: "Ein tolles Gefühl! Wir haben den Ball gut laufenlassen und ein Tor war schöner als das andere. Man hat einfach gesehen, wie stark die Jungs spielen können, wenn der Druck nicht mehr da ist. Ab der 70. Minute war bei Speldorf die Luft raus. Wir freuen uns über dieses Ergebnis."

Alison war überragend. Was er für Tore gemacht hat, war wirklich absolut brasilianisch. Murat Aksoy über den Matchwinner.

Bester Mann auf dem Platz war Alison Rafael Leite Dos Santos. Der Brasilianer erzielte drei Treffer und spielte die gegnerische Defensive schwindelig. Entsprechend erntete der 25-Jährige ein Lob von seinem Coach: "Alison war überragend. Was er für Tore gemacht hat, war wirklich absolut brasilianisch."

Mit diesem Auftritt bewies der Essener Landesligist, dass die Mannschaft auch nach dem Abstieg absolut intakt ist. Noch sind vier Partien zu absolvieren, bis Überruhr dann offiziell den Gang in die Bezirksliga antreten muss. "Ich bin stolz auf die Jungs. Wir werden auch in den nächsten Wochen alles raushauen", verspricht Aksoy.