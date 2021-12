Große Abschiede und Erster: Emotionaler Jahresabschluss für Hamborn 07

Landesligist Hamborn 07 geht nach dem Sieg gegen Wermelskirchen als neuer Tabellenführer in die Winterpause. Doch schon vor Anpfiff wurde es emotional.

Nach dem klaren 5:2-Erfolg im Topspiel gegen Wermelskirchen ist Hamborn 07 neuer Spitzenreiter in der Landesliga Niederrhein 3. Doch bevor das Spiel losging, wurden zunächst verdiente und langjährige Vereinsmitglieder verabschiedet.





Das war ein emotionaler und zugleich erfolgreicher Jahresabschluss für Hamborn. Nach dem Sieg im Topspiel und dem gleichzeitigen Patzer vom Mülheimer FC konnte man pünktlich zu Weinachten die Tabellenführung feiern. Der Sieg war auch in der Höhe völlig verdient, fand auch Löwen-Coach Stefan Janßen.

Abschied von Stammkeeper Schäfer

Bevor man sich allerdings auf das Sportliche konzentrieren konnte, stand zunächst die Verabschiedung vom ehemaligen Stammtorwart Dominik Schäfer bei den Löwen an. Nach mehreren Knie-Operationen musste der Keeper seine Karriere auf Leistungssport-Niveau vorzeitig beenden. Die Ärzte hatten ihm diese schwere Entscheidung mit Blick auf seine Gesundheit ans Herz gelegt. Zudem wurde auch der langjährige Zeugwart, die gute Seele des Vereins, Petter Heller verabschiedet. Er geht nach vielen Jahren bei den Löwen in den Ruhestand.

Rassiges Spiel und effektive Löwen

Emotional wurde es dann auch auf dem Platz. Es wurde das erwartet kampfbetonte und rassige Topspiel zwischen zwei Aufstiegsaspiranten. Die Hamborner brauchten eine Zeit lang um ins Spiel zu finden, bis Julian Bode mit seinem Tor dann den Kantersieg der Löwen einleiten konnte.

Eine wichtige Erkenntnis für Hamborn-Trainer Janßen war mit Sicherheit, dass seine Schützlinge auch ohne ihren besten Torschützen und Ex-Profi Tim Golley (fünfte Gelbe Karte) in so einem wichtigen Spiel bestehen konnten. Der klare 5:2-Sieg gegen den direkten Konkurrenten Wermelskirchen ist auch ein Signal an den Rest der Liga, dass mit Hamborn bis zum Ende zu rechnen sein wird.

Nächstes Topspiel im neuen Jahr

Mit Blick auf die anstehende lange Winterpause kann Hamborn also ein ruhiges Weihnachtsfest feiern. Zudem kann die Pause genutzt werden, um auch noch die restlichen Verletzten an den Kader zurückzuführen. Im neuen Jahr geht es dann erst am 6. März weiter für die Löwen. Dann steht auch schon das nächste Topspiel auf dem Programm: Es kommt der Mülheimer FC ins Stadion am Holtkamp.