LL NR 3: Duisburger SV hat einen neuen Trainer

Der Duisburger SV hat zwei Wochen nach dem Rücktritt von Deniz Aktag einen neuen Trainer. Markus Kay übernimmt das Amt beim Landesligisten.

Rund zwei Wochen ist es her, dass Deniz Aktag als Trainer von Landesligist Duisburger SV zurücktrat. Nach einer 1:3-Niederlage beim SV Burgaltendorf war Schluss für den Übungsleiter, der seine Mannschaft coronabedingt nur in sechs Ligaspielen betreute.

Die Wanheimerorter haben nun einen Nachfolger für Aktag präsentieren können. Markus Kay, der in der Vergangenheit unter anderem den TV Jahn Hiesfeld trainierte - und mit einem Auftritt im Anglerkostüm für Aufsehen sorgte - ist neuer Trainer beim DSV 1900. Kay machte sich schon am Sonntag bei der 1:3-Pleite gegen den Mülheimer FC ein Bild von der Mannschaft, am kommenden Sonntag sitzt er gegen Blau-Weiß Mintard zum ersten Mal in verantwortlicher Position an der Seitenlinie. Der DSV ist derzeit Tabellenzehnter.