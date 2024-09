Im Essener Amateurfußball gab es in dieser Woche den sechsten offiziellen Rückzug - und die Saison ist erst noch am Anfang. Auch Sascha Mölders wird dieser Rückzug vielleicht traurig machen.

Nach dem A-Ligisten Essener SG 99/06, dem B-Ligisten SV Burgaltendorf II und den C-Ligisten BV Altenessen 06 III, TuRa 86 Essen II sowie DJK Juspo Altenessen II hat nun auch C-Liga-Vertreter Atletico Essen seine Mannschaft, in diesem Fall die Erste, vom Spielbetrieb der Saison 2024/2025 zurückgezogen.

An der Seumannstraße ist der heimische Ascheplatz nicht bespielbar und der benachbarte Kunstrasenplatz vom ESC Preußen nicht für die "Spanier" benutzbar.

"Unser Platz ist unmöglich. Die Asche liegt da seit 1988. Sie ist aber viel mehr ein Beton- als ein Aschebelag. Da wurde immer mal etwas gemacht. Aber mittlerweile wächst da Unkraut und der Belag ist betonhart. Da wollen wir keine Knochenbrüche riskieren", erzählt Alfred Arndt gegenüber RevierSport.

Und was sagt der ESC Preußen? Arndts Antwort: "Die lassen uns nicht auf den Kunstrasenplatz. Sie sagen, dass sie völlig ausgelastet sind. Das finde ich schon schade. Da sind wir auch sehr enttäuscht. Sie hätten uns zumindest jeden zweiten Sonntag unser Meisterschaftsspiel absolvieren lassen können. Für das Training hätten wir schon eine Lösung gefunden. Aber leider haben alle Gespräche nicht zum Erfolg geführt. Wir mussten die Mannschaft aus der Kreisliga C, Staffel 2, abmelden."

Der erste Vorsitzende von Atletico hofft, dass es in einem Jahr weitergeht. Nur fünf Mann hätten sich abgemeldet, 16 Spieler wollen auch 2025/2026 für Atletico an den Start gehen. "Es wird ja ein Kunstrasenplatz gebaut. Also aus unserer Asche wird ein Kunstrasenplatz. Aber das soll erst im Juni oder Juli 2025 alles beginnen. Aktuell weiß ich noch nicht, wie das alles dann zur neuen Saison funktionieren soll", sagt Arndt.

Dabei ist das Jahr 2025 ein ganz besonderes: Atletico Essen feiert dann sein 50-jähriges Jubiläum. Ein sehr prominenter Spieler könnte dann vielleicht bei den Feierlichkeiten auch mal vorbeischauen. Denn Sascha Mölders - über 100 Bundesligaspiele und Profi bei Klubs wie Rot-Weiss Essen, FC Augsburg oder 1860 München - stammt aus der Jugend von Atletico Essen. Auch Spieler wie Benjamin und Nikola Koncic oder Björn Barke, die später in der Ober- und Landesliga spielten sollten, kickten einst in der Atletico-Jugend.