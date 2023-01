Halle Essen: 32 Teilnehmer, acht Gruppen - Die Zwischenrunde steht fest

Die Vorrunde der Essener Hallenstadtmeisterschaft ist gespielt, die Zwischenrunde bereits eingeteilt. Alle Gruppen und Termine im Überblick.

Am letzten Vorrundentag der 27. Essener Hallenstadtmeisterschaft haben die Gruppen-Favoriten ihre Aufgaben gelöst und ihre Tickets für die Zwischenrunde gesichert. Den Abschluss machten die Gruppen 14 und 15, in denen sich am Ende der ESC Preußen und TGD Essen-West (Gruppe 14) sowie SG Essen-Schönebeck und Atletico Essen durchsetzten.

"Wir haben uns vorgenommen, hier heute weiterzukommen. Das nehmen wir gerne mit", freute sich Dennis Diescher, Sportlicher Leiter von Essen-West, über die Zwischenrunde, auch wenn der Fokus beim A-Ligisten woanders liegt. "Wir konzentrieren uns aber klar auf die Saison, wir können um den Aufstieg spielen. Aber es ist eine gute Vorbereitung und wir schauen, wo es hingeht."

Bei der SG Essen-Schönebeck ist die Bedeutung der Hallenmeisterschaft eine andere. "Für uns ist das Turnier sehr wichtig, um unsere jungen Spieler hier bewusst aufzubauen. Ein Hallenturnier kann einen Schub bringen, und es sind Erfahrungen, die man so schnell draußen auf dem großen Feld nicht sammeln kann", erklärte Olaf Rehmann, Trainer des Gruppensiegers. "Wir gehen ambitioniert in die nächste Runde, auch wenn es eine anspruchsvolle Gruppe wird. Wir wollen so weit wie möglich kommen, das sind tolle Erfahrungswerte."

Damit stehen die 32 Teilnehmer an der Zwischenrunde fest. Bereits am letzten Tag des ersten Turnierwochenendes wurde die Gruppeneinteilung für die nächste Runde bekanntgegeben.

Diese wird am kommenden Wochenende an zwei Tagen ausgespielt. Am Samstag (14. Januar, ab 13 Uhr) sind unter anderem die Oberligisten ETB SW Essen und Schonnebeck im Einsatz, Titelverteidiger FC Kray ist Sonntag (15. Januar) gefordert.

Die Gruppen der Zwischenrunde im Überblick:

Gruppe 1: Vogelheimer SV, VfB Frohnhausen, RuWa Dellwig, Tusem Essen.

Gruppe 2: Spvg. Schonnebeck, SV Borbeck, NK Croatia Essen, TuS Helene. (beide Samstag, 14. Januar, 13 Uhr)

Gruppe 3: ETB SW Essen, FC Blau-Gelb Überruhr, Barisspor 84, Heisinger SV.

Gruppe 4: ESC Rellinghausen, DJK SF Katernberg, Gehörlosen TSV Essen, FC Stoppenberg. (beide Samstag, 14. Januar, 17 Uhr)

Gruppe 5: SV Burgaltendorf, SC Werden-Heidhausen, SC Türkiyemspor, ESC Preußen.

Gruppe 6: DJK Adler Union Frintrop, TGD Essen-West, TuS Essen-West, Atletico Essen. (beide Sonntag, 15. Januar, 11 Uhr)

Gruppe 7: Sportfreunde Niederwenigern, SG Essen-Schönebeck, SuS Niederbonsfeld, FSV Kettwig.

Gruppe 8: SpVgg. Steele, FC Kray, Essener FC, AL-ARZ Libanon. (beide Sonntag, 15. Januar, 15 Uhr)